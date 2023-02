A2: l'impresa di Montale si interrompe sul più bello, ko casalingo al tie-break contro Cremona

Domenica amara per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 17ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, porta a casa solo un punto dalla sfida interna contro la D&A Esperia Cremona. Le top scorer sono due: 23 punti per Alma Frangipane e Anna Piovesan. L’importante incrocio salvezza del “PalaMagagni”, tra Montale e Cremona, se lo aggiudicano le lombarde, dopo un finale al cardiopalma. Brutto avvio di gara per le nerofucsia, che vanno sul doppio svantaggio complice anche l’ottima prova delle avversarie.

Nel primo set Montale va subito avanti 2-0 ma poi crollerà sotto i colpi delle tigri gialloblù, le quali vanno subito su un largo vantaggio e chiudono il primo set 25-20 (6 punti per Frangipane, 5 per Piovesan). Copione pressoché identico nel secondo parziale, anche se qui si gioca punto a fino al 21-20 per Cremona. Da lì le lombarde scappano ancora e vincono 25-22 (6 punti per Piovesan, 5 a testa per Zojzi e Visintini). A questo punto la partita svolta, con Montale che domina letteralmente il terzo set che di fatti si chiude 25-15 per le nerofucsia (6 punti per Visintini, 5 per Piovesan).

Anche nel quarto Montale gioca bene, ma qui il parziale è più combattuto. Si arriva fino al 18-18, poi arrivano i break emiliani e l’Emilbronzo 2000 allunga il match tie-break dopo il 25-21 del quarto set (6 punti di Frangipane). Si arriva quindi alla battaglia del tie-break, anche questo giocato punto a punto come successe all’andata. Ma questa volta sorride Cremona che prima annulla due match-point, e poi alla sua terza palla match va a vincere 18-16 (5 punti per Visintini, 4 per Kadi Kullerkann). Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-D&A ESPERIA CREMONA 2-3 (20-25; 22-25; 25-15; 25-21; 16-18)

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 22, Zojzi 12, Frangipane 23, Rossi 12, Fronza 12, Bici (L1), Bonato 0, Mescoli 0, Montagnani 0, Mammini ne, Bozzoli ne, Aguero (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

CREMONA: Mennecozzi 0, Kullerkann K. 17, Ferrarini 10, Piovesan 23, Rossini 16, Landucci 8, Zampedri (L), Balconati 0, Giacomello 2, Coppi 0, Kullerkann L. ne, Buffo ne. All.: Valeria Magri.