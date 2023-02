A2: Montale a un passo dall'impresa contro l'Albese, alla fine arriva la terza sconfitta di fila

L’Emilbronzo 2000 Montale ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non è riuscito a tornare dalla seconda trasferta settimanale con dei punti. Al Pala Francescucci di Casnate con Bernate (CO), le padrone di casa della Tecnoteam Albese Volley Como hanno avuto la meglio sulle nerofucsia con il risultato di 3-1. La partita, iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, vede partire subito forte Albese, che si porta sul 4-1 con Nardo. Coach Ghibaudi, che deve fare a meno di Mescoli infortunata, è costretto a chiamare il primo time-out sul 6-2 delle lombarde, grazie al muro di Conti su Zojzi. La Tecnoteam scappa addirittura sull’11-3, sfruttando un inizio balbettante di Montale. A poco a poco, le nerofucsia cominciano a carburare: il muro di Visintini su Cassemiro vale il 14-9. Albese, però, lotta di più in difesa e sottorete, portandosi sul 21-13. Un muro di Veneriano chiude il primo set per le padroni di casa, 25-15. Come nel primo parziale, anche il secondo vede Albese iniziare aggressiva, portandosi sul 4-1, con un muro di Badini su Fronza. Montale allora non ci sta e, nonostante una serie di errori da entrambe le parti del campo, le nerofucsia provano a rimanere aggrappate ad Albese. Il muro delle nerofucsia comincia a funzionare e prima Frangipane e Rossi poi regalano il primo vantaggio all’Emilbronzo nel match, sul 14-15, costringendo coach Chiappafreddo a chiamare il primo time out del match per Albese. Qui inizia lo show personale di Amelia Bici: il libero di Montale salva l’impossibile, mettendoci letteralmente anche la faccia, e permettendo a Lancellotti di orchestrare i contrattacchi. Alcuni errori delle nerofucsia e la battuta di Albese portano le padrone di casa 24-20. Montale con uno sforzo immane annulla tutti i set ball e porta il parziale ai vantaggi. Un ace di Zojzi ribalta il risultato, 25-26. Al terzo tentativo, Fronza e compagne riescono a chiudere il set 26-28, impattando il match. Il terzo set comincia punto a punto, poi uno strappo di Albese vale il +4 e costringe coah Ghibaudi a fermare il gioco. Arriva così un break per le nerofucsia che tornano a -2. Dopo una serie di batti e ribatti, Montale impatta il parziale sul 16-16. Bici continua il suo personale show in difesa, mentre l’ace di Rossi vale il sorpasso, 17-18. Chiappafreddo prova il doppio cambio, dentro Nicoli e Stroppa per Nicolini e Conti, ma Veneriano sbaglia il primo tempo, +2 Montale. Le nerofucsia avrebbero l’occasione di continuare a mantenere questo vantaggio, ma un errore (millimetrico) di Visintini e uno di Zojzi permettono ad Albese di agguantare il parziale. Il primo set ball è per Montale, 23-24, ma Cassemiro non ci sta e, prima lo annulla e poi porta in vantaggio le sue compagne. Un muro di Nardo su Fronza chiude il parziale per Albese, che si riporta in vantaggio. 27-25. A questo punto Montale comincia ad essere in debito d’ossigeno, mentre la Tecnoteam è galvanizzata dal set vinto in rimonta. Una serie di murate subite ed errori in attacco portano le padrone di casa sul 10-4. Coach Ghibaudi prova a fermare il gioco chiamando un time out sul 12-5. Fronza prova a suonare la carica, attaccando in primo tempo. Un errore in attacco di Albese porta al break di Montale, 16-9. La Tecnoteam continua a macinare punti, con muro su Visintini e un mani out di Nardo che portano a +11 il distacco tra le due compagini. Le nerofucsia non hanno intenzione di mollare e provano a lottare fino alla fine, strappando un break e portandosi a -8. Il muro di Badini su Visintini vale il primo match point. Cassemiro da posto quattro chiude la contesa. Vince Albese, e terza sconfitta consecutiva di Montale dopo la sosta per la Coppa Italia. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-15; 26-28, 27-25, 25-16)

ALBESE: Nicolini 8, Conti 20, Nardo 18, Cassemiro 12, Veneriano 11, Badini 10, Rolando (L1), Nicoli, Stroppa, Bernasconi ne, Cantaluppi ne, Gallizioli ne, Pinto ne, Radice (L2) ne. All.: Mauro Chiappafreddo.

MONTALE: Lancelotti, Visintini 14, Zojzi 17, Frangipane 8, Fronza 15, Rossi 8, Bici (L1), Montagnani, Bozzoli, Mammini ne, Bonato ne, Barbieri (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.