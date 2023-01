A2: Montale concede anche il bis e va a espugnare il Centro Pavesi, 3-1 contro il Club Italia

La 15ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile sorride all’Emilbronzo 2000 Montale, che per la prima volta in stagione vince da tre punti lontano da casa. A farne le spese è il Club Italia, battuto 3-1 al “Pavesi” di Milano. In casa Emilbronzo 2000 si era a conoscenza dell’occasione ghiotta per bissare il successo di tre giorni fa. E l’occasione, Fronza e compagne, non se la sono lasciata sfuggire. Per la prima volta in Serie A2, Montale vince in casa del Club Italia dopo averci perso nelle altre due occasioni precedenti. È comunque la notte delle prime volte, perché alla lista si aggiunge anche un altro dato interessante: Montale ha vinto la sua seconda partita consecutiva, cosa che in tre stagioni di Serie A2 non era mai successa.

Una sfida sostanzialmente senza storia, eccezion fatta per il passaggio a vuoto delle nerofucsia nel 3° set. Le emiliane hanno tenuto il pallino del gioco sin dal primo scambio, concedendo veramente poco alle avversarie. Il calo nel terzo parziale non costa comunque punti alle emiliane. L’Emilbronzo 2000 sfrutta, tra le altre, una super Giulia Visintini (top scorer con 16 punti, gli stessi dell’azzurrina Acciarri), per conquistare la seconda vittoria in trasferta di questa stagione. Altri tre punti in cascina per le ragazze allenate di Ghibaudi, che consentono a Montale di salire a quota 17 punti. Domenica arriva l’ennesima sfida salvezza, con l’Emilbronzo 2000 che sarà impegnata sul campo di Lecco (ore 17:00). Sestetto base per le nerofucsia, che partono col piglio giusto e sfruttano anche qualche imprecisione delle azzurrine per scappare 9-4, con conseguente primo time-out per coach Fanni.

Club Italia fatica in ricezione e Fronza non si fa pregare nel mettere giù il rigore del 14-7, che poi diventa 15-7 con l’ace di Frangipane. La stessa Frangipane schianta a terra il pallone del 21-13. Le azzurrine tornano a meno cinque (16-21) e Ghibaudi spende il primo time-out. Altro break del Club Italia (19-22) che spaventa Montale, ma il primo set è comunque nerofucsia col parziale di 25-20 (6 punti per Adriano, 5 per Zojzi). Equilibrio in avvio di 2° set, con Montale che prova a staccarsi con il break dell’8-6. Sul 12-10 per Montale, Fanni cambia in regia e sostituisce Batti con Passaro. Frangipane ringhia a muro e firma il 14-10 per le nerofucsia. La schiacciatrice di Montale continua a spingere e mette a terra anche il pallone del 17-10. Ci si mette anche Lancellotti con l’ace del 19-10, e Fanni si gioca il secondo time-out dopo aver chiamato il primo sul 15-10. Le azzurrine non riescono a reagire e allora l’Emilbronzo 2000 fila via sul velluto e si aggiudica anche il secondo set col punteggio di 25-16 (5 punti per Frangipane, 4 per Visintini). Il 3° set si apre col Club Italia all’arrembaggio, che prova a recuperare una situazione complicata. Di fatti partono meglio le azzurrine, che vanno avanti 7-4 e costringono Ghibaudi a chiamare il primo time-out.

Montale è fermo al palo, e sul 10-4 deve chiamare anche il secondo time-out. Le nerofucsia non riescono a reagire, con le azzurrine che difendono bene ma soprattutto iniziano ad incidere in attacco. In un batter d’occhio il Club Italia è avanti 16-7. A questo punto Ghibaudi prova a far rifiatare Lancellotti e Visintini mandando dentro Mammini e Bonato. Parziale che si chiude 25-15 a favore del Club Italia (8 punti per Acciarri, 5 per Adriano). Montale vuole la vittoria da tre punti ma le avversarie spingono al massimo per raggiungere il tie-break. Il primo break di vantaggio lo conquistano le nerofucsia, che vanno avanti 6-4. Altro break per le ospiti che arriva con un’invasione a rete delle azzurrine (12-8 per Montale). Time-out per Fanni sul 14-9 per le nerofucsia. Montale ritrova un vantaggio rassicurante con un colpo in diagonale all’incrocio delle righe da parte di Frangipane (17-9). Set e match all’Emilbronzo 2000 Montale che chiude il 25-22 con capitan Fronza, dopo un finale di parziale un po’ in affanno per le nerofucsia (8 punti per Visintini, 4 per Fronza e Giuliani).

Le parole della palleggiatrice Elisa Lancellotti a fine partita: “Questi punti servivano tantissimo alla nostra classifica, ma sapevamo di venire qua a faticare tanto. Sono giovani, e quando iniziano a giocare diventa complicato. È stata tosta, tant’è che adesso ci sono poche energie. Ma dobbiamo cercare di recuperare subito perché domenica c’è un’altra partita importante. Era importante bissare il successo di tre giorni fa, e poi sappiamo che ogni punto, in questa stagione, vale oro”. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA-EMILBRONZO 2000 MONTALE 1-3 (20-25; 16-25; 25-15; 22-25)

CLUB ITALIA: Batte 5, Adriano 13, Giuliani 11, Amoruso 1, Acciarri 16, Micheletti 5, Ribechi (L1), Viscioni 1, Despaigne 0, Passaro 0, Esposito 4, Modesti ne, Monaco ne, Gambini (L2) ne. All.: Michele Fanni.

MONTALE: Lancellotti 2, Visintini 16, Zojzi 9, Frangipane 11, Rossi 4, Fronza 11, Bici (L1), Mammini 0, Bonato 1, Mescoli 0, Montagnani 1, Bozzoli (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.