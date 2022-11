A2: Montale crolla malamente in casa, la Picco Lecco si impone in tre set

L’Emilbronzo 2000 Montale esce sconfitta dallo scontro diretto con l’Oro Cash Picco Lecco. Super prestazione quella delle ragazze allenate da Gianfranco Milano, che ritrovano il successo dopo tre sconfitte consecutive. Brutto stop, invece, per Fronza e compagne, che non sfruttano la seconda gara consecutiva in casa rimanendo a secco di punti. Top scorer del match la lombarda Martina Bracchi, solo 13 punti invece per la nerofucsia Giulia Visintini. MVP del match la centrale dell’Oro Cash Picco Lecco, Federica Piacentini (10 punti). La gara prende subito una direzione ben precisa, con Lecco che scappa già inizio primo set: prima 8-3, poi 16-10 fino al 25-18 finale (7 punti per Bracchi, 5 per Albano).

Nel secondo parziale si svegliano le nerofucsia dopo la batosta del primo set, ma Lecco non molla un centimetro e rimane agganciato alle avversarie. Set equilibrato che arriva fino al 21-20 per Lecco, condotto poi in porto dalle lombarde col punteggio di 25-23 (7 punti per Visintini, 5 a testa per Bracchi e Lancini. Nel terzo set l’Emilbronzo 2000 prova a spendere tutte le energie per riaprire il match, ed effettivamente riesce a mantenersi davanti seppur con poco vantaggio. Sempre un break di vantaggio (8-6, 16-14) ma poi sul più bello arriva lo sprint delle ospiti, che vanno avanti 21-19 fino a portare a casa set (25-21) e match. 6 punti nell’ultimo parziale per una super Piacentini (con due muri), 5 punti per Bracchi.

Le parole della nerofucsia Alessandria Rossi a fine partita: “Speravamo di bissare il risultato di mercoledì, ma purtroppo abbiamo commesso troppi errori. Dobbiamo crederci di più. L’uscita di Lancellotti? Dispiace, ma comunque Mammini è entrata bene in partita, le ho fatto i complimenti alla fine. La mia stagione d’esordio in A2? Bilancio fino a questo momento positivo, gestisco meglio la pressione. Sarà un campionato difficile, ogni punto è prezioso”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-ORO CASH PICCO LECCO 0-3 (18-25, 23-25, 21-25)

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 13, Zojzi 6, Frangipane 10, Rossi 6, Fronza 7, Bici (L1), Mammini 1, Bozzoli 3, Mescoli 0, Bonato ne, Angelini ne, Aguero ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

LECCO: Rimoldi 2, Bracchi 17, Lancini 10, Zingaro 5, Albano 9, Piacentini 10, Bonvicini (L), Bassi 3, Rocca 0, Tresoldi ne, Citterio ne, Belloni ne. All.: Gianfranco Milano.