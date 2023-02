A2. Montale di nuovo in campo a Mondovì, Visintini: “Dovremo sfruttare i nostri punti di forza”

Secondo turno infrasettimanale del 2023 per l’Emilbronzo 2000 Montale, pronto a tornare in campo pochi giorni dopo il match con Cremona. Mercoledì 8 febbraio, alle 20.30, andrà in scena la 18ª giornata del girone “A”, con le nerofucsia che andranno in trasferta sul taraflex del Palamanera, per affrontare LPM BAM Mondovì. Fronza e compagne sono reduci dalla battaglia persa contro Cremona, andata in scena al Palamagagni domenica scorsa.

Nonostante la sconfitta, è stata una prova di tutto cuore per Montale, che dovrà cercare di trovare lo stesso spirito anche nell’insidiosa trasferta in Piemonte. All’andata, Mondovì si impose per 3-1 spinta da una prova sontuosa della propria opposta Clara Decortes, autrice di 26 punti. L’ultimo incontro, invece, tra le due compagini al Palamanera risale a quasi due anni fa, ovvero il 23 gennaio 2021, e anche in quell’occasione ad imporsi furone le piemontesi, con il risultato di 3-1.

A presentare il match è Giulia Visintini, che con Cremona ha sfoderato l’ennesima grande prova, condita da 22 punti, di cui 4 ace e un muro. “Sappiamo quanto Mondovì sia forte, lo abbiamo visto all’andata. In casa loro sarà doppiamente più difficile. Dovremo cercare di fare più punti possibile, come sempre, ed essere pazienti, perché loro sono molto forti in difesa. All’andata, inoltre, mi impressionarono molto le loro centrali. Cercheremo di imporre il nostro gioco anche in casa loro, sfruttando i nostri punti di forza. Giocare ogni tre giorni non è facile. Dopo la pausa di campionato eravamo riposate e belle cariche, ma sarà impegnativo andare a Mondovì dopo aver disputato cinque set con Cremona. Cercheremo di riposare e recuperare le forze, anche perché domenica prossima saremo ad Albese. Dovremo avere tutte le energie possibili durante questo tour de force”.

Il fischio d’inizio del match tra LPM BAM Mondovì e Emilbronzo 2000 Montale è previsto per domani, mercoledì 8 febbraio, alle 20.30, presso il Pala Nino Manera di Mondovì (Cuneo).