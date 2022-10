A2. Montale in Lombardia per la prima trasferta, Rossi: “Busto è una squadra tosta”

Prima trasferta stagionale per l’Emilbronzo 2000 Montale, che dopo la sconfitta patita nel derby contro Sassuolo, domani tornerà in campo per disputare la 2ª giornata del girone “A” sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Emiliane e lombarde arrivano da due risultati differenti, ma entrambe hanno come obiettivo la vittoria nella gara di domani. Fronza e compagne, come detto, sono reduci dalla rimonta subita al “PalaMagagni” da Sassuolo, con le nerofucsia avanti 2-0 e poi sconfitte al tie-break.

Una sconfitta che però non ha cancellato quanto di buono fatto vedere in quel match, come hanno testimoniato anche le parole dei protagonisti a fine match. Adesso è tempo della prima trasferta stagionale, con Montale che sarà di scena a Castellanza (VA) contro le bustocche della Futura Giovani Busto Arsizio. La squadra allenata da Daris Amadio è reduce dall’ottimo successo in trasferta sul campo di Mondovì (3-1), e certamente si candida a disputare un campionato di alta classifica in questa Serie A2. Le due squadre s’incroceranno per la terza volta nella loro storia, con i due precedenti che risalgono entrambi alla stagione 2020/2021 di Serie A2. In tutti e due i match Montale non è riuscita a conquistare punti (3-0 in Lombardia e 1-3 in Emilia).

Coach Ghibaudi, per questa trasferta, potrà contare sull’intero roster, anche se non al 100% della condizione. Recuperate anche Bozzoli e Bonato, assenti per infortunio domenica corsa. A introdurre la sfida di domani in terra lombarda, è la centrale Alessandra Rossi. “È stata un’emozione immensa il mio esordio in Serie A, e ammetto che la tensione appena entrata in campo era tanta. Ma appena iniziata la partita, la grinta e la carica della squadra ed un palazzetto stracolmo di persone pronte a tifare per noi mi hanno tranquillizzata e messa a mio agio. Le mie compagne mi hanno aiutata molto durante tutta la durata della partita e sono molto soddisfatta del risultato, sia personale che di squadra. Si può sempre fare qualcosa in più, ma sono molto felice per questo esordio. La sconfitta al tie-break contro Sassuolo? C’è sicuramente un po’ di rammarico per il risultato, eravamo sopra due a zero ed è mancata un po’ di lucidità dal terzo set in poi. Questo match ci è servito per capire quali sono i nostri punti di forza e su cosa invece dobbiamo lavorare un pochino di più. Siamo comunque riuscite a strappare un punticino, che sicuramente fa bene al morale e dimostra che se lavoriamo di squadra possiamo davvero fare bene. Il nostro approccio alla partita mi è sembrato essere quello giusto e credo che la base di partenza sia molto buona, ora sta a noi lavorare per crescere e migliorare sempre di più. La sfida con Busto? Sarà sicuramente una partita difficile, loro hanno un roster molto attrezzato e con giocatrici esperte. Non sarà una gara semplice e saremo in casa loro, ma la carica e la voglia di dimostrare che meritiamo di stare in questo campionato sono tante, proveremo sicuramente a dare fastidio e, perché no, a portare a casa qualche altra soddisfazione.”