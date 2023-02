Volley femminile A2. Montale ospita Cremona, Zojzi: "Ci stiamo mettendo tanto cuore"

Dopo la sosta per la Coppa Italia, al “PalaMagagni” si accendono i riflettori sulla la 17ª giornata del girone “A”, con l’Emilbronzo 2000 Montale che ospiterà la D&A Esperia Cremona. Quattordici giorni dopo si torna nuovamente in campo, con le squadre non impegnate in Coppa Italia che hanno avuto la possibilità di rifiatare dopo il forcing delle ultime settimane. Fronza e compagne, reduci dalla sconfitta per 3-1 a Lecco, lo scorso 22 gennaio, ospiteranno domani le lombarde di Cremona che invece vengono da tre sconfitte consecutive. La speranza, per coach Valeria Magri, è che la sosta abbia ridato maggiore linfa al suo roster.

Quella di domani sarà, neanche a dirlo, l’ennesima sfida salvezza. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica, con le cremonesi all’8° posto (19 punti) a differenza di Montale (10° con 17 punti). All’andata s’imposero le nerofucsia, in un match conclusosi solamente ai vantaggi del tie-break (17-15 per Montale). È l’inizio di una settimana di fuoco per l’Emilbronzo 2000, perché di mezzo ci sarà il turno infrasettimanale a Mondovì (mercoledì) oltre alla trasferta del prossimo week-end sul campo di Como. Tutte disponibili le giocatrici allenate da Ghibaudi, eccetto Bozzoli che a piccoli passi sta iniziando a rientrare in gruppo durante gli allenamenti.

Le parole di Aneta Zojzi in vista di domani. “Questo week-end di riposo sicuramente ci ha aiutato a riprendere fiato e ricominciare alla grande, martedì siamo tornate in palestra e la voglia di ricominciare era tanta. Le possibilità di salvezza? Come viene detto spesso, non si sa mai cosa possa succedere nello sport, l’unica cosa di cui possiamo essere certe è che ci stiamo mettendo tanto cuore e continueremo a farlo. Con Cremona mi aspetto una partita tosta, perché siamo entrambe a caccia di punti. Dobbiamo essere brave a mantenere sempre la concentrazione e a rimanere unite”. Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e la D&A Esperia Cremona è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 5 febbraio, presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (MO). Gli arbitri del match saranno Alessandro Somansino e Beatrice Cruccolini.