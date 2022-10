A2: Montale può poco contro una sontuosa Busto Arsizio, 3-0 per le lombarde

Trasferta a secco di punti per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 2ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, cade senza vincere neanche un set sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Nulla di fatto per l’Emilbronzo 2000 Montale, che si arrende davanti allo strapotere della Futura Giovani Busto Arsizio. C’è partita solo nel primo set, poi le lombarde tengono saldamente in mano le redini del match fino al traguardo. Netta la differenza tecnica tra due squadre che hanno obiettivi decisamente diversi: le bustocche puntano a lottare per il salto di categoria mentre le nerofucsia cercheranno di mantenerla questa categoria.

Per Busto Arsizio è la seconda vittoria da tre punti su due gare giocate, ancora a secco di vittorie l’Emilbronzo 2000 dopo la sconfitta al tie-break di domenica scorsa contro Sassuolo. Top scorer del match la bustocca Elisa Zanette (22 punti), mentre per Montale la miglior realizzatrice è stata Alessandra Rossi (10 punti). Primo set che parte in maniera equilibrata, poi Busto piazza un vantaggio di tre punti ma Montale riesce a ricucire. Altro allungo delle bustocche che vanno avanti 14-10, e poi avanzano fino al massimo vantaggio (19-14). Sul 19-15 per Busto, arriva l’esordio in Serie A2 per la nerofucsia Bonato, entrata al posto di Frangipane al servizio.

Nonostante il tentativo di rimonta, l’Emilbronzo 2000 cede il primo set con il punteggio di 25-21 (7 punti per Zanette e Member-Meneh, 5 per Arciprete). Nel secondo set non c’è storia, con Montale che parte avanti 2-0 ma Busto ci mette poco a fare la voce grossa e a scappare via: va avanti prima 12-7, poi 17-10. Anche in questo caso, prova a rimanere agganciato al set ma anche in questo caso cede e lo fa per 25-21 (6 punti per Zanette, 5 per Arciprete).

Nel terzo parziale Montale prova a dare il tutto per tutto e a metà set si ritrova punto a punto con le avversarie, che però poi scappano di nuovo (17-14). Sul 21-19 per Busto torna in campo Bonato per il servizio e trova l’ace del 21-20. Le bustocche chiudono comunque il match in tre set portando a casa anche il terzo parziale per 25-23 (9 punti per Zanette, 5 a testa per Rossi e Frangipane). Il tabellino del match:

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)

BUSTO ARSIZIO: Balboni 1, Zanette 22, Arciprete 13, Member-Meneh 10, Tonello 7, Botezat 5, Mistretta (L1), Fiorio 0, Badalamenti 1, Venco ne, Milani ne, Pandolfi ne, Morandi (L2) ne. All.: Daris Amadio

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 6, Zojzi 7, Frangipane 8, Rossi 10, Fronza 7, Bici (L1), Bozzoli, Bonato 1, Mammini ne, Angelini ne, Mescoli ne, Aguero ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi