A2: Montale alla disperata ricerca di punti nel turno infrasettimanale col Club Italia

L’Emilbronzo 2000 Montale, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare davanti al popolo del “PalaMagagni”. La 4ª giornata del girone “A” metterà le nerofucsia di fronte alle azzurrine del Club Italia. Alla disperata ricerca di punti. È questo l’obiettivo dell’Emilbronzo 2000 Montale ha per le prossime due sfide casalinghe, che si giocheranno nel giro di cinque giorni. Il focus, però, adesso è sul Club Italia, che domani sera scenderà in Emilia per il primo turno infrasettimanale della stagione. Le azzurrine, sono in qualche modo la bestia nera di Fronza e compagne.

Nei quattro precedenti ufficiali, tutti in Serie A2, Montale è riuscito a strappare solamente un punto a questa squadra. Nella stagione 19/20, finì 3-0 a Milano e 3-2 per le azzurrine in Emilia; nella stagione successiva, invece, 3-1 del Club Italia al “PalaMagagni” e 3-0 al “Pavesi”. Le due squadre si sono incrociate anche nell’attuale pre-season: prima a settembre nel ritiro di Zozza (3-2 per Montale in rimonta da 0-2) e poi a Milano il 1° ottobre scorso (anche qui 3-2 per Montale ma con le nerofucsia che avevano vinto i primi tre set). Club Italia che arriverà rigenerato a questa sfida, forte del primo successo in campionato ottenuto lo scorso week-end, in casa, con l’Orocash Picco Lecco (3-1), dopo le sconfitte con Olbia (3-0 in Sardegna) e Cremona (1-3 al “Pavesi”). Montale è ancora a caccia della prima vittoria, dopo la sconfitta al tie-break nella 1ª giornata contro Sassuolo e le due sconfitte in trasferta con Busto Arsizio (3-0) e Offanengo (3-1). Domani coach Ghibaudi avrà a disposizione l’intero roster.

A presentare la sfida di domani, in casa nerofucsia, è il libero Amelia Bici. “La sconfitta di domenica è stata una bella batosta per tutti, perché riuscire a conquistare qualche punto sarebbe stato fondamentale. È stato un vero peccato perché nel primo set siamo partite con diversi punti di vantaggio, ma ci siamo presto perse in un bicchiere d’acqua. Penso che quello sia stato un punto chiave della partita. La nostra prestazione è stata parecchio altalenante: ci sono stati dei frangenti dove è uscito fuori il nostro gioco e siamo riuscite a recuperare diversi punti. Purtroppo ci sono stati altrettanti momenti, forse troppi, dove abbiamo sprecato con qualche errore di troppo tutto ciò che di buono stavamo facendo. Abbiamo molto potenziale, ma in futuro sarà necessario limitare questi sprechi per poter portare a casa dei punti. Le due sfide in casa nel giro di pochi giorni? Sarà una settimana molto intensa e il fatto che parta in salita di certo richiederà ancora più impegno da parte nostra. Quella di domenica è stata una sconfitta pesante e il tempo per elaborarla non è molto, per cui sarà necessario voltare pagina e concentrarsi sulle prossime partite. Abbiamo la fortuna di aver già affrontato Club Italia e Picco Lecco nella pre-season e questo potrebbe essere per noi un fattore d’aiuto. Oltretutto ci giochiamo entrambe le partite tra le mura di casa. Le condizioni per fare dei risultati importanti ci sono e ora più che mai servirà il contributo di tutte per cercare di portare a casa i punti in palio. Club Italia? Arriverà alla partita di mercoledì sulla scia dell’entusiasmo visto che sono reduci da una vittoria. Mi aspetto che partano molto cariche e non dovremo farci destabilizzare dalla loro grinta e dalla loro esplosività. Abbiamo il vantaggio di averle già incrociate in amichevole e abbiamo dimostrato di poter tener testa al loro gioco. Sono una squadra giovane, con ragazze di prospettiva ed altezze importanti. Per noi sarà fondamentale una buona intesa muro-difesa, ma la chiave del match sarà quella di limitare il più possibile gli errori. Come ho detto, i presupposti per fare bene ci sono per cui non ci sono scusanti, dovremo andare in campo con la voglia di portarci a casa il bottino.”

Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e Club Italia è fissato per le ore 20:30 di domani, mercoledì 9 novembre, presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone.