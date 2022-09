Volley femminile A2: Montale supera il Club Italia nella seconda amichevole pre-campionato

Va in archivio anche il secondo allenamento congiunto della pre-season per l’Emilbronzo 2000 Montale, che si è concluso dopo cinque set con il successo delle nerofucsia sulle azzurrine del Club Italia. Altro giro, altro test per Fronza e compagne. L’Emilbronzo 2000 Montale, infatti, all’interno del mini-ritiro in Appennino dal 16 al 18 settembre, si è potuto confrontare con il Club Italia, una delle prossime avversarie di questa stagione. L’allenamento congiunto, che è andato in scena sabato scorso, si è disputato sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Zocca (MO).

Rispetto al primo test, in questo caso il livello si è alzato, essendo il Club Italia una società della stessa categoria. Primi due set in salita per le nerofucsia, ancora prive di Angelini che sta recuperando dal fastidio ad un ginocchio. Poi le mosse di Ghibaudi dalla panchina che hanno smosso la situazione e hanno ribaltato il risultato fino alla vittoria in un anomalo 5° set giocato ai 25 punti.

In campo anche Tai Aguero. Le nerofucsia sono ora attese dal torneo in quel di Volta Mantovana (MN), il 25 settembre, con Picco Lecco (prossimo avversario in Serie A), Volta Mantovana e Costa Volpino. Poi altri quattro allenamenti congiunti, tra cui un altro col Club Italia ma in questo caso al “Pavesi” di Milano il 1° ottobre, prima dell’inizio della stagione fissato per domenica 23 ottobre (derby al “PalaMagagni” con Sassuolo). Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CLUB ITALIA 3-2 (14-25; 20-25; 25-22; 26-24; 25-22)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 0, Visintini 8, Frangipane 2, Zojzi 6, Rossi 8, Fronza 14, Bici (L1), Mammini 3, Bozzoli 9, Bonato 4, Mescoli 7, Aguero 10, Montagnani (L2). All.: Andrea Ghibaudi.

CLUB ITALIA: Acciarri 9, Modesti 3, Adriano 19, Viscioni 10, Passaro 1, Giuliani 8, Ribechi (L), Gambini 2 Amoruso 4, Batte 1, Micheletti 6, Despaigne 3, Esposito 13, Peroni 1, Monaco 2. All.: Marco Mencarelli.