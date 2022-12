A2: Montale a testa alta ma senza punti in Trentino, l'Itas si impone in tre set

La 9ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, al “Sanbapolis”, rispetta i pronostici. L’Itas Trentino vince 3-0 ma che fatica! Torna a casa senza punti l’Emilbronzo 2000 Montale, che a Trento si arrende col punteggio di 3-0 ma esce dal campo a testa alta dopo aver dato fastidio, e non poco, a una delle squadre più forti della Serie A2. Fronza e compagne hanno affrontato questa sfida senza paura, mettendo in difficoltà la squadra di Saja. Nel primo parziale rimangono sempre avanti le nerofucsia, fino al 20-20, poi l’allungo decisivo di Trentino. Nel secondo set meglio le padrone di casa, che provano a scappare, ma Montale rimonta e si riavvicina. Come nel primo parziale, però, le nerofucsia mollano la presa sul finale di set.

Il terzo è ultimo parziale scappa via in maniera più netta per l’Itas, anche se Montale prova a rimontare senza successo nella seconda parte del set. Top scorer del match è stata Chiara Mason (13 punti), mentre per Montale la miglior realizzatrice è stata Aneta Zojzi (10 punti). MVP la trentina Gaia Moretto. Sestetto tipo per Montale con Zojzi in banda, mentre Saja opta per Meli al centro dall’inizio. Parte bene Montale che va subito avanti 3-1 e poi si porta sul 7-3 con l’ace di Fronza e l’attacco vincente di Zojzi. Subito time-out per coach Saja. Padrone di casa che si riavvicinano a -1 e sul 13-12 per Montale arriva il time-out di Ghibaudi.

Le nerofucsia difendono bene e costringono Trentino a forzare gli attacchi, ma arrivano gli errori e le ospiti provano a scappare (17-13 per Montale). Ricuce ancora lo strappo Trentino che torna a -1 e sul 19-18 per Montale c’è il secondo time-out di Ghibaudi. Ace di Bonelli su Zojzi (20-20), poi Mason prende per mano Trentino e lo conduce alla vittoria del parziale (25-20) con l’errore finale di Zojzi (6 i punti di Mason, 4 quelli di Bonelli). Nel secondo parziale Trentino fa tesoro del primo set e prova subito ad allungare. Meglio, di fatti, le padrone di casa, che scappano 11-7 e “costringono” Ghibaudi al primo time-out. Non mollano il colpo le emiliane e si riavvicinano (time-out Saja sul 14-13 per Trentino).

Riprende vigore e vantaggio l’Itas, ma Montale si riporta a -1 con l’ace di Zojzi seguito dal time-out di Saja (21-20 per Trentino). Il copione però è lo stesso del primo set, con Trentino che allunga e replica il 25-20 del primo parziale (11 punti per Mason, 9 per Zojzi). Nel terzo parziale molla il colpo Montale, e Trentino riesce a condurre in porto una gara che alla fine, nonostante il punteggio, si è rivelata più complicata del previsto. Nel terzo parziale c’è spazio anche per Bozzoli e Mescoli, che nonostante una buona prova, non riescono ad incidere. Finisce 25-21 per l’Itas (5 punti per Dehoog, 4 per Mescoli), con un tentativo di rimonta finale per Montale che però non va a buon fine. Il tabellino del match:

ITAS TRENTINO-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (25-20; 25-20; 25-19)

TRENTINO: Bonelli 5, Dehoog 12, Mason 13, F. Michieletto 7, Meli 5, Moretto 8, Parlangeli (L1), Bisio 1, Serafini ne, Fondriest ne, Libardi ne, A. Michieletto ne. All.: Stefano Saja.

MONTALE: Lancellotti, Visintini 5, Zojzi 10, Frangipane 8, Rossi 5, Fronza 4, Bici (L1), Mammini 0, Bozzoli 0, Mescoli 4, Bonato ne, Angelini ne, Aguero ne, Montagnani (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.