A2: Montale tiene testa alla capolista Brescia per un solo set, Brescia vince 3-0

Pronostici rispettati per la capolista Valsabbina Millenium Brescia, che per l’11ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, si sbarazza in tre set dell’Emilbronzo 2000 Montale. Sconfitta non senza rimpianti quella dell’Emilbronzo 2000 Montale sul taraflex del “PalaGeorge”. Le nerofucsia spaventano la capolista nel primo set, e vanno ad un soffio dal vincerlo. Poi la rimonta lombarda nel finale che consegna il primo parziale alle ragazze di Beltrami. Montale subisce il contraccolpo psicologico e viene spazzato via nel secondo set. L’andamento non cambia neanche nel terzo set, nel quale Montale prova a rimontare solo nel finale ma deve arrendersi nuovamente.

Brescia mantiene l’imbattibilità interna, e vince la sesta partita su sei giocate. Sconfitta che invece pesa e non poco per Montale: arriva infatti l’aggancio di Offanengo a quota 12 punti dopo il pesante successo per 3-0 sul campo di Mondovì. Le nerofucsia sono ora attese dal derby con Sassuolo nel giorno di Santo Stefano, per l’ultimo match del 2022. Top scorer della gara di oggi è stata la bresciana Josephine Obossa (18 punti), 13 quelli di Giulia Visintini. Sestetti al completo, con Ghibaudi che conferma nuovamente Angelini dall’inizio in luogo di Rossi.

Primo set nel quale parte molto bene Montale, tenendo sempre sotto Brescia o al massimo in parità. Le nerofucsia vanno addirittura avanti di cinque (16-11) prima del ritorno delle lombarde che però nel momento cruciale del set sono sotto 23-19. Montale però sciupa tutto e, complice anche una super Obossa, porta il parziale ai vantaggi fino alla vittoria delle padrone di casa per 26-24 (9 punti per Obossa, 7 per Zojzi). L’aver visto sfumare un set già vinto, complica psicologicamente i piani a Montale, patisce il colpo e nel secondo set vede scappare Brescia (12-5). Soffrono tanto le nerofucsia, che vanno sotto prima 19-11 e poi 22-12. Padrone di casa che salgono sul 2-0 vincendo il 25-15 il secondo set (6 punti per Torcolacci, 5 quelli di Obossa).

Le ragazze di Ghibaudi provano a tornare in partita (dentro Rossi per Angelini), ed effettivamente il terzo parziale è più equilibrato. La parità però dura fino all’11-11, poi Brescia piazza l’allungo decisivo (17-13 fino al time-out di Ghibaudi). La sfida scivola definitivamente di mano a Fronza e compagne, che vanno sotto 19-13. Colpo di reni delle nerofucsia che col muro di Zojzi tornano a meno due (22-20) ma poi cedono anche questo parziale col punteggio di 25-22 (7 punti per Cvetnic, 4 per Obossa, Zojzi e Visintini). Il tabellino del match:

MILLENIUM-BRESCIA-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24; 25-13; 25-22)

BRESCIA: Boldini 2, Obossa 18, Orlandi 4, Cvetnic 15, Consoli 7, Torcolacci 11, Scognamillo (L1), Zorzetto 1, Foresi 0, Ratti 0, Pamio ne, Munarini ne, Blasi (L2) ne. All.: Alessandro Beltrami.

MONTALE: Lancellotti 1, Visintini 13, Zojzi 11, Frangipane 8, Angelini 1, Fronza 4, Bici (L1), Mammini 0, Bonato 0, Mescoli 0, Rossi 0, Montagnani. All.: Andrea Ghibaudi.