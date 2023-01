A2: nuovo scontro salvezza per l'Emilbronzo 2000 Montale, stasera la sfida col Club Italia

Prima trasferta del 2023 per l’Emilbronzo 2000 Montale, che per la 15ª giornata del girone “A”, saranno di scena a Milano, contro il Club Italia, per l’ennesimo scontro salvezza. Con ancora negli occhi il prezioso e faticoso successo di domenica scorsa contro Offanengo, le nerofucsia guidate da coach Ghibaudi sono chiamate subito in campo per il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. La prima trasferta dell’anno, per l’Emilbronzo 2000, sarà a Milano contro le azzurrine del Club Italia. Le giovani allenate da Marco Mencarelli occupano l’ultimo posto in classifica, con nove punti conquistati. All’andata finì 3-1 a favore delle emiliane, che dopo aver perso il primo set hanno sprintato fino ad ottenere il primo successo della stagione. Le tre vittorie delle azzurrine sono arrivate tutte in casa, e tutte da tre punti (Olbia, Offanengo e Lecco).

Montale in trasferta ha ottenuto solamente due punti in questa stagione, vale a dire il successo al tie-break su Cremona del 19 novembre scorso. Attenzione al Club Italia che è sì reduce da due sconfitte esterne consecutive, ma l’ultima gara in casa l’ha vinto con un rotondo 3-0 sul Club Italia (26 dicembre). Lo storico tra le due squadre sul taraflex del “Pavesi” parla di due precedenti nettamente favorevoli alle padrone di casa: il 3-0 del 16 dicembre 2020 oltre allo stesso risultato il 16 novembre 2019. Ieri l’ultimo allenamento al “PalaMagagni” prima della partenza per Milano, con coach Ghibaudi che ha l’intero roster ha disposizione eccetto Bozzoli che rientrerà a piccole dosi nelle sessioni di allenamento.

Nella giornata di ieri è anche arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito all’espulsione comminata a Taismary Aguero durante il match con Offanengo: saranno due le giornate di squalifica per la schiacciatrice italo-cubana, che dunque salterà le trasferte di Milano e Lecco, per poi tornare arruolabile in casa contro Cremona (5 febbraio 2023).

Le parole di Elisa Lancellotti alla vigilia del match contro le azzurrine del Club Italia: “La vittoria su Offanengo era l’unico risultato possibile per rimanere agganciati al treno salvezza. Chiaramente puntavamo al bottino pieno e quindi c’è un pizzico di rammarico, ma per come si era messa la partita siamo state brave a conquistare due punti nonostante tutto. Settimana intensa? Giocare già domani non consente di preparare come di consueto la partita, siamo fuori casa contro una formazione giovane e tecnicamente preparata. Dobbiamo interpretare al meglio la partita per cercare di imporre il nostro gioco e tentare di fare più punti possibili.”

Il fischio d’inizio tra Club Italia ed Emilbronzo 2000 Montale è fissato per le ore 20:30 di stasera, mercoledì 18 gennaio, presso il Centro Sportivo “Donato Pavesi” di Milano. Gli arbitri del match saranno Walter Stancati e Paolo Scotti. Sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming, con la telecronaca di Giacomo Magnani, sul canale YouTube “Volleyball World Italia” oltre che in simulcast su volleyballworld.tv (anche sull’app di Volleyball TV).