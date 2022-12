A2: Offanengo spaventa Sassuolo, ma la BSC Materials rimonta e si porta a casa 2 punti preziosi

È una fenice che risorge dalle sue ceneri la BSC Materials Sassuolo che vince 2-3 il match esterno contro Offanengo valido per la decima giornata: le linci biancoazzurre prima vanno sotto 2-0, poi vincono i successivi due equilibrati set e poi dominano il tie-break. La partenza di Offanengo è scintillante: ace di Trevisan per il 2-0, muro di Martinelli (4-1) ed ace di Letizia Anello per il 6-1. Time out Venco, ma il filotto neroverde prosegue con il muro di Cattaneo e il bis di Martinelli (attacco più ace). Nuovo time out emiliano sull’11-2, con Sassuolo che prova a reagire (14-8), ma Trevisan dice no (18-18), con la squadra di Bolzoni che fugge sul turno in battuta di Galletti. Quota venti arriva con l’ace di Trevisan (20-9), preludio al 25-12 a firma di Cattaneo. Nel secondo set, Offanengo riparte forte allungando sul 6-3 (out Busolini), poi è Vittorini a firmare il -2 (7-5), ma è la “solita” Martinelli a suonare la carica: 9-5 e time out Venco.

Sassuolo si smarrise e scivola sotto 11-5, poi risorge con le battute di Manfredini (doppio punto): 11-8 e time out Bolzoni. Busolini piazza il -2 (12-10), mentre Vittorini firma il 13-12. Offanengo, però, non si fa acchiappare e allunga con Trevisan (16-13); ancora Vittorini per il -1 emiliano (16-15), ma la musica non cambia, con Martinelli che mette a segno il pallone del 18-15. Time out Venco, ma Vittorini questa volta non trova il diagonale (19-15), poi Galletti trova l’ace del 21-16. La differenza la fa l’attacco: Sassuolo non va a segno, Trevisan e Martinelli sì e così Offanengo vola sul 25-17 con Letizia Anello: 2-0. La Bsc Materials riesce a reagire in avvio di terzo set, allungando sul 3-6. Coach Bolzoni ferma il gioco, Sassuolo scappa sul 5-9, poi Martinelli si fa carico della rimonta: muro più due attacchi per il 9-9.

Time out Venco, ma sul turno in battuta di Trevisan Letizia Anello chiude la porta a muro e Offanengo vola sull’11-9, poi il primo tempo della stessa centrale termina out per l’immediata parità. Sassuolo trova il muro del sorpasso (11-12), per poi firmare il break (13-15, out Martinelli). Ora si lotta alla pari e la Bsc Materials ha il guizzo per andare sul +3 (15-18, time out Bolzoni). Trevisan firma il -1 (18-19), mentre il muro di Letizia Anello annulla il gap: 20-20 e sosta ospite. La volata è lanciata, con Sassuolo che la spunta 23-25 e riapre l’incontro. Il quarto set ripropone il copione finale del precedente, con l’equilibrio attore protagonista (9-9). Sassuolo trova il break con Busolini (muro e attacco) per il +3 (9-12, time out Bolzoni). La stessa opposta ospite va a segno dopo la sosta, Martinelli ricuce (11-13), ma il mani-fuori di Vittorini ripristina il +3 emiliano (12-15).

Offanengo si affida alle centrali Cattaneo e Anelli per restare in carreggiata (14-15), con Sassuolo che trova sempre la forza per non farsi prendere, volando sul 15-19 anche grazie a due schiacciate vincenti di Pomili. Time out Bolzoni, ma arriva l’ace di Manfredini (15-20), con le ospiti che viaggiano spedite verso il tie break: ace di Civitico per il 18-15 che vale il 2-2. Ancora la battuta di Sassuolo è determinante in avvio di set corto: ace di Pomili (1-2) e bis di Civitico per il 2-5. Time out Bolzoni, ma il muro di Manfredini su Martinelli è pesante. Rientra Pinali per Bartesaghi, Offanengo prova a stare in carreggiata con Trevisan (4-6), ma va al cambio di campo sotto di quattro (4-8, Vittorini a segno). Manfredini sottoscrive il +5 (5-10, time out Offanengo), la Chromavis Eco DB va in difficoltà nella costruzione del gioco (5-12), con Sassuolo che vola sul 7-14 garantendosi una lunga serie di match point.

Time out Venco sul 9-14, Martinelli alimenta la fiamma neroverde (11-14), poi chiude Civitico: 11-15. A fine partita, il premio di miglior giocatrice è andato alla giovanissima centrale Linda Manfredini (classe 2006), autrice di 16 punti. Proprio Manfredini si è così espressa a fine partita: “Siamo partite un po’ spente e lente, nel muro-difesa abbiamo faticato un po’ a prendere le misure, poi siamo riuscite a cambiare marcia nel nostro gioco alzando il ritmo e da lì è iniziata la nostra rimonta che ci ha portato alla vittoria al tie break. La mia prestazione personale? Sono contenta, anche perché è il primo premio MVP che ricevo”. Il tabellino del match:

CHROMAVIS OFFANENGO-BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3 (25-12, 25-17, 23-25, 18-25, 11-15)

OFFANENGO: Trevisan 14, Anello L. 12, Martinelli 28, Pinali 6, Cattaneo 5, Galletti 5, Porzio (L), Marchesi, Bartesaghi 1, Menegaldo. N.e.: Tommasini, Anello I., Stringhini Ciboldi (L), Casarotti. All.: Bolzoni

SASSUOLO: Vittorini 11, Manfredini 16, Scacchetti, Pomili 11, Civitico 12, Busolini 15, Pelloni (L), Masciullo, Bondavalli, Dapic. N.e.: Dhimitriadhi, Fornari, Pistolesi. All.: Venco