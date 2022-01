Ilcomunica che il match contro- in calendario per domenica 9 gennaio 2022 e valido per la terza giornata di ritorno di Regular Season di A2 - è rimandato a data da destinarsi. Nei giorni scorsi, a seguito della tornata di tamponi effettuata lunedì 3 gennaio in vista della ripresa delle attività dopo la sosta di Capodanno, sono stati riscontrati quattro casi di positività alall’interno del gruppo squadra neroverde.

I membri del gruppo squadra risultati positivi sono tutti asintomatici e - coerentemente con i protocolli attualmente in vigore - sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i membri del gruppo squadra risultati negativi, questi si sono sottoposti nuovamente a tamponi nella giornata di ieri.