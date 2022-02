A2: aperta la prevendita per il big match tra Sassuolo e Busto Arsizio

È aperta la prevendita dei biglietti per il match che la Green Warriors Sassuolo giocherà in casa domenica prossima contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Dopo aver sconfitto nettamente Mondovì ed aver approfittato del turno di riposo, le neroverdi di coach Venco torneranno in campo il 6 febbraio per la settima giornata del girone di ritorno di A2 (girone A). Come ricordato dalla società emiliana, i posti sono limitati al 35% della capienza: si potrà acceder con il super Green Pass, senza dimenticare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Non sarà certo un incontro semplice, visto che le lombarde arriveranno in Emilia dopo aver letteralmente travolto una formazione temibile come la CBF HR Macerata. Domenica scorsa la Futura Volley ha infatti battuto 3-0 le marchigiane, un successo conquistato in grande stile e che ha permesso alle Cocche di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Le premesse per una partita di grande spessore e dal risultato incerto ci sono tutte, non resta che fare il conto alla rovescia per il fischio d’inizio.