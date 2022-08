Volley femminile A2: il programma delle amichevoli pre-campionato di Montale

La Pallavolo Montale ha reso noto nel dettaglio quello che sarà il programma completo di amichevoli che precederanno il campionato di Serie A2 femminile, in partenza a ottobre. La formazione emiliana se la vedrà il prossimo 10 settembre contro il Volley Bologna appena approdato in B1, match che si disputerà al PalaMagagni. La settimana successiva, dunque il 17 settembre, sarà la volta di un assaggio di A2, visto che al Palazzetto di Zocca andrà in scena Montale-Club Italia: l’avversario è quello delle Azzurrine guidate dal coach federale Mencarelli, una squadra giovanissima ma intraprendente.

Il 25 settembre sarà il momento di una nuova sfida con una formazione di A2: si tratta di un torneo contro Nardi Volta, Costa Volpino (entrambe in B1 ma vicinissime alla promozione negli ultimi play-off) e soprattutto la neopromossa nella seconda categoria nazionale Picco Lecco. Il 28 settembre Montale affronterà in casa l’Omag Marignano, finalista di Coppa Italia di A2 pochi mesi fa, mentre il primo ottobre si andrà a fare visita al già citato Club Italia (Centro Pavesi di Milano). Il 5 ottobre si ripeterà l’amichevole con Marignano, ma stavolta in Romagna, per poi concludere il programma il prossimo 16 ottobre: avversario di turno sarà il Trentino Volley in trasferta.