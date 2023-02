A2. Qualche affanno di troppo per la BSC Materials Sassuolo che supera il Club Italia in rimonta

La vittoria odierna della BSC Materials Sassuolo al Centro Pavesi di Milano contro le azzurrine del Club Italia ha un nome e un cognome: Linda Manfredini. La giovane campionessa ha letteralmente trascinato la formazione di coach Venco alla vittoria in rimonta che garantisce tre punti preziosi in ottica play-off promozione. Per questo impegno della regular season il tecnico Michele Fanni sceglie di affidarsi al sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Modesti e Monaco, le schiacciatrici Esposito e Giuliani e al libero Ribechi. Per Sassuolo coach Maurizio Venco sceglie lo starting six con Pistolesi, Civitico, Busolini, Martinez, Manfredini, Scacchetti e il libero Pelloni.

È il Club Italia a rompere l’equilibrio di inizio set (6-6) e a portarsi in vantaggio (10-6). Le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (12-7) e mantengono le avversarie a distanza (15-10). Il secondo time out chiamato dalla panchina di Sassuolo rimette in marcia le ospiti che accorciano (16-15), ristabiliscono la parità (18-18) e passano in vantaggio (18-19). Le azzurrine sono brave a non disunirsi e con determinazione recuperano (22-22) e conquistano il primo set (25-22). In avvio di seconda frazione è Sassuolo a dettare il ritmo (1-5). La reazione del Club Italia non tarda ad arrivare: un attacco vincente di Adriano e un muro di Monaco valgono il -1 (5-6), le ragazze di coach Venco provano a resistere, ma un proficuo turno in battuta di Monaco (per lei due ace consecutivi) vale il primo vantaggio delle azzurrine (8-7). Pronta la reazione delle ospiti che tengono il passo e il set procede punto a punto (12-12).

È Sassuolo a rompere l’inerzia e a spingersi sul +4 (13-17). Le azzurrine faticano a ritrovare buon ritmo, le ospiti allungano ancora (16-21) e conquistano il secondo set (19-25). Al rientro in campo le due formazioni procedono sostanzialmente in equilibrio (6-6) è nuovamente Sassuolo a prendere l’iniziativa e ad aumentare il ritmo (7-11). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia non ha l’effetto sperato e le ospiti incrementano il proprio vantaggio (10-17). Secondo time out e cambio in regia (fuori Batte dentro Passaro) per la formazione federale che fatica ancora a ritrovare un buon ritmo. Un attacco vincente di Giuliani (13-20) dà il la alla ripartenza delle azzurrine che, sfruttando un ottimo buon turno al servizio di Passaro, piazzano il break che vale la nuova parità: un attacco vincente di Adriano vale il 20-20.

Sassuolo prova a ripartire (20-22), il Club Italia tiene il passo (22-22, 23-23), ma nel finale è la formazione ospite a trovare lo spunto giusto per conquistare la frazione (23-25) e portarsi in vantaggio nel conto set. Avvio di quarto parziale tutto appannaggio di Sassuolo che spinge forte sull’acceleratore e si porta sul +6 (1-7). Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto assetto, le ragazze di coach Venco non hanno cedimenti e allungano sul +10 (5-15). L’inerzia del set non cambia (13-20) e Sassuolo conquista set e partita (23-25). Il tabellino del match:

CLUB ITALIA - BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 12, Modesti 3, Adriano 21, Esposito 16, Monaco 8, Batte 1; Ribechi (L), Viscioni 2, Passaro, Gambini. Ne: Acciarri, Amoruso (L), Micheletti, Despaigne. All. Fanni.

SASSUOLO: Pistolesi 11, Civitico 13, Busolini 14, Martinez 7, Manfredini 22, Scacchetti 2; Pelloni (L), Dhimitriadhi. Ne: Masciullo, Vittorini, Bondavalli. All. Venco.