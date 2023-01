Volley femminile A2: Sara Angelini non è più una giocatrice dell'Emilbronzo 2000 Montale

La Pallavolo Montale comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con Sara Angelini, giocatrice approdata in Emilia la scorsa estate. La società ringrazia la centrale bergamasca per il lavoro svolto in questi mesi e le augura le migliori fortune professionali per il futuro. In maglia nerofucsia, Angelini ha disputato appena 18 set (13 punti realizzati).

L’ingaggio era avvenuto nel luglio del 2022 con grandi aspettative per quel che riguarda l’attuale stagione di A2. Classe 1989 e originaria di Clusone (Bergamo), Sara Angelini ha iniziato a ottobre la sua settima stagione consecutiva nella seconda categoria nazionale del volley femminile. Nel suo curriculum sportivo si possono scorgere le esperienze con la Pallavolo Cerea (2012-2015), Pavia (2015-2016), mentre l’esordio in A2 risale alla stagione 2016-2017 con la maglia dell’Omag Marignano.

Brescia, Orvieto e due annate a Olbia hanno poi caratterizzato la sua carriera, prima dell’approdo alla Tenaglia Altino e infine a Montale. La decisione era nell’aria da qualche giorno. Nell’ultima gara disputata dall’Emilbronzo 2000 a Castelnuovo Rangone contro la Futura Giovani Busto Arsizio, non è stata inserita a referto proprio Sara Angelini, il preludio all’addio che è poi stato ufficializzato nelle ultime ore.