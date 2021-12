A2: Sassuolo dice addio alla Coppa Italia, netto 3-0 dell'OMAG Marignano

Una serata cominciata in modo singolare e che è poi proseguita nella maniera peggiore. Ladeve dire addio alla, dopo l’eliminazione di ieri sera nei quarti di finale della competizione. Troppo forte l’, nonostante un primo set incredibile in cui le neroverdi avevano dominato in lungo e in largo. Il ritardo delle emiliane (arrivate alle 21 circa) non ha disturbato le marignanesi che hanno sofferto solo all’inizio del primo parziale. La mancanza di Gardini e Busolini ha certamente influito sul risultato finale.

La partenza della Omag- Mt non è delle più brillanti 0-4. Evidenti segni di ruggine nel gioco delle locali e il gap aumenta. Barbolini chiama il primo time out. 3-9. In campo Bolzonetti per Coulibaly: 6-13. Il risveglio delle marignanesi intimidisce Venco che chiama subito il time out. 11-16. Turco al servizio mette in seria difficoltà la ricezione nero verde e Venco manda in campo Zojzi per Cantaluppi. Ma la Omag–Mt ha messo la freccia e supera le avversarie nel parziale 17-16. Biagini rileva Brina in ricezione. Ace di Consoli per il massimo vantaggio. 20-18. Sassuolo recupera e riprende il vantaggio 20-21. Bolzonetti per il 23-21. Semprini manda out per i 3 set point della OMT: 24-21. Mazzon mette fine al set 25-22.

Nel secondo parziale il turbo lo mette la Omag- Mt: 7-1. Smaltita la ruggine iniziale la Omag- Mt mantiene saldo il pallino del gioco e coach Venco chiama il discrezionale. 12-4 Una Bolzonetti in gran spolvero, trascina la squadra con ace e Pipe da cineteca. Ceron rileva Consoli: 16-5. Quattro punti consecutivi per le Warriors e Barbolini richiama la squadra a sè. 17-11 Anche Ceron va a segno al servizio. 21-12 Mazzon con un bel tap-in sul servizio di Ortolani 23-13. L’errore in attacco per le Emiliane e l’ace di Ortolani chiudono il set: 25-13.

Sulla scia del secondo parziale la OMAG-MT mantiene la rotta con il vento in poppa creando un discreto break. Venco chiama time-out 7-1. Si riprende con un rosso all’assistente allenatore che insiste con le proteste e si prende il doppio cartellino. Deve lasciare il campo e lo fa sbattendo la porta. 8-1. E’ Ortolani al servizio a creare serie difficoltà alla ricezione emiliana. Il gap aumenta 17-6. Bolzonetti al servizio fa male 24-6- E’ suo il punto che chiude la contesa con una bella pipe, 25-6.

Queste le parole di coach Venco: “È una gara dove noi dovevamo solo vedere due cose, il nuovo acquisto che è venuto per l'infortunio della nostra capitana quindi ci serviva a vedere un po' come inserirla visto che ce l'abbiamo solo da una settimana e vedere un attimino l'opposto che non abbiamo ancora ben inquadrato. Non ha ancora preso il ritmo che abbiamo noi quindi diciamo la gara l'abbiamo usata per quello. Abbiamo lasciato a riposo le giocatrici che hanno tirato fino adesso perché sono un pochino affaticate e avendo una squadra molto giovane non possiamo rischiare niente per cui gli abbiamo lasciato fuori almeno tre ragazze. Comunque è andata come pensavo nel senso che noi abbiamo posto un minimo di resistenza all'inizio poi loro sono troppo forti per noi se non siamo al completo. Dovevo vedere un paio di cose, le ho viste”. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO - GREEN WARRIORS SASSUOLO 3 - 0

OMAG MARIGNANO: Ortolani 17 , Coulibaly 1, Consoli 3, Bolzonetti 13, Mazzon 8 , Bonvicini (L), Brina 7, Turco 4 , Ceron2 , Biagini. Non entrate: Aluigi, Zonta, Penna All. Barbolini.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Civitico 5, Zojzi 5, Moneta 5, Busolini , Balboni 3, Rolando (L), Cantaluppi 3, Rasinska 4, Semprini. Non entrate: Gardini , Stanev, Tasini, Mammini- All. Venco.