A2: Sassuolo si arrende a Brescia nell'ultima gara della regular season

Le Leonesse della Millenium Brescia sono scese in campo a Sassuolo con la fame e l’aggressività che hanno contraddistinto il resto della stagione di questa corazzata. La Green Warriors ha dunque chiuso la regular season con una sconfitta e ora si preparerà per i play-off. Venco sceglie il sei+uno formato da Balboni-Zojzi, Busolini-Civitico, Gardini-Moneta e Rolando libero; Beltrami risponde con Morello-Sironi, Ciarrocchi-Fondriest, Blasi-Piva con Scognamillo libero.

Match pari sino al 4, quando Ciarrocchi mura le azioni delle padrone di casa e strappa il primo break dell’incontro sul 4-6, subito riallineato da Gardini al 7. Balboni invade a rete e permette la fuga giallonera (7-11), con lo stesso divario al 9-13, che segna anche il primo time-out della partita, chiamato da Venco. Blasi sfodera il servizio vincente del 9-15, seguito a ruota dal colpo di Sironi che spezza lo spirito neroverde sul 12-20. Il pallonetto dell’opposta, poi, pone fine al set sul 15-25. Pari al 6 nel secondo set, dove la Green Warriors fa sentire il fattore campo con Gardini sull’8-6, poi Moneta invade e riequilibra l’incontro (12-12).

Sassuolo non demorde e continua l’avanzata con l’ace di Civitico che spinge Beltrami al tempo (14-12) e la doppietta di Moneta (punto ed ace) vale il 17-14. Blasi replica alla grande e piazza il punto dai 9 metri del nuovo pari al 18, indicando la retta via alla compagna Piva che, con la propria parallela, permette il sorpasso Millenium sul 18-19, con annessa sosta chiamata da Venco. 2 muri di Fondriest sono fondamentali per l’allungo della Millenium (19-23), con il servizio in rete di Gardini a terminare il parziale sul 21-25. Morello colpisce per due volte consecutive dai 9 metri e conquista il break ad inizio terzo periodo (3-6 e time-out Venco), poi Ciarrocchi pone il veto e doppia le avversarie: 4-8.

Moneta tenta di ricucire sul 9-11, poi Gardini supera le bresciane con l’ace del 16-15 (e tempo Beltrami), ma dura poco. Il block-out di Blasi rimanda avanti le Leonesse (17-18), per poi replicare l’azione seguente, consigliando alla Green Warriors di stoppare le ostilità sul 17-19. L’ultimo suo colpo vale il 17-21 e coincide anche con la resa psicologica delle giovani sassolesi. Il doppio tocco finale fischiato a Mammini ne è l’emblema: 19-25 e 0-3 finale. Il tabellino del match

Green Warriors Sassuolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (15-25, 21-25, 19-25)

Green Warriors Sassuolo: Moneta 5, Busolini 1, Balboni, Gardini 20, Civitico 6, Zojzi; Rolando (L). Mammini, Cantaluppi 9, Stanev, Semprini Cesari 2. N.E. Riccio (L), Fornari. All. Venco.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Blasi 11, Fondriest 6, Morello 4, Piva 13, Ciarrocchi 10, Sironi 10; Scognamillo (L). N.E. Giroldi, Cvetnic, Tenca, Bartesaghi, Caneva. All. Beltrami.