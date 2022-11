Volley femminile A2: Sassuolo ferma la corsa di Cremona e si guadagna il secondo posto

Le tigri gialloblù dell’Esperia Cremona arrestano la propria corsa al PalaPaganelli, contro una Idea Sassuolo più concreta ed efficace. Il secondo posto in classifica, subito dietro Olbia, è la conferma che le emiliane possono dire seriamente la loro nel girone A dell’A2 di volley femminile. Coach Venco schiera Scacchetti in diagonale con Busolini, Pomili e Pistolesi in banda, Civitico e Manfredini al centro, Pelloni libero. Risponde coach Magri con Pasquino e K. Kullerkann in diagonale d’attacco, Coppi e Rossini ai lati, L. Kullerkann e Ferrarini centrali, Zampedri libero. Ferrarini inaugura l’incontro con una fast diagonale. Manfredini ripaga con la stessa moneta ed è 1-1. Il muro di Civitico su K. Kullerkann fissa il 4-1.

Jasmine Rossini in parallela accorcia il gap, 5-4. L’ace di Ferrarini rimette il conto in parità. Civitico a muro su Liis Kullerkann riporta avanti Sassuolo sull’8-5. Pistolesi sfrutta il servizio ficcante di Civitico per siglare il 12-7 del timeout Magri. Manfredini in fast allunga nel punteggio, 15-7 con coach Magri che gioca la carta Balconati per Pasquino. La pipe di Pistolesi piega la difesa della neo entrata, 17-9. Rossini in pipe prova a caricare la metà campo gialloblù, 18-10. Ferrarini alza il muro ma il pallone cade fuori, 20-10 e coach Magri richiama le sue. Aurora Pistolesi trova il mani fuori del 23-12, l’errore di Liis Kullerkann in fast apparecchia dodici set points per Sassuolo. L’attacco di Busolini su Coppi mette fine ad un primo set a forti tinte bianco azzurre, 25-15 ed 1-0 Sassuolo.

La BSC Materials riparte da dove ha lasciato, è Manfredini a trovare l’ace del 3-0. Kadi Kullerkann risponde a Pomili con la diagonale del 4-3. Lo stesso opposto estone firma l’ace del 5-5. Cristina Coppi con il lungo linea mantiene il punteggio in parità, 7-7. Cremona mette il naso avanti con Kadi Kullerkann sull’8-10. Giada Civitico riporta il punteggio in parità con due punti consecutivi ed è 11-11. Kadi Kullerkann firma a sua volta due punti per il 12-14 del timeout Venco. La pausa giova alle modenesi che ribaltano il parziale con Valentina Pomili, 16-14. Cremona recupera il gap, poi Busolini in fast rimette avanti le sue, 18-17. Coppi mantiene a contatto le tigri gialloblù che poi impattano e sorpassano grazie a due errori modenesi: 20-21. Pistolesi fissa il 22-22 con una pipe.

Entra Simona Buffo al posto di Kadi Kullerkann, ma il primo attacco si converte nel set point Sassuolo, 24-22 con un break di quattro punti locali. Valentina Pomili mette un punto al periodo con il rigore del 25-22. Le ragazze di coach Venco non vogliono tergiversare ed infilano in avvio di set un 8-1 importante. Le tigri gialloblù cercano di fare quadrato in zona coach Magri ed a piccoli passi si scuotono avvicinandosi nel punteggio con la bella diagonale di Buffo, cui replica prontamente Manfredini, 13-7.

Sassuolo resta saldamente avanti nel punteggio, Federica Busolini concretizza l’allungo che sa di sentenza con il 19-11. La fast di Liis Kullerkann tiene viva la speranza gialloblù sul 20-14 del time-out Venco. La diagonale di Buffo fissa il 21-16, Piovesan, all’esordio stagionale, va a muro su Busolini per il -4. La parallela di Pistolesi vale il 23-18, Kadi Kullerkann non ci sta e firma il 23-19. La palletta di Piovesan accorcia ulteriormente le distanze dal 23-21. L’impeto gialloblù si esaurisce con l’attacco di Valentina Pomili, che firma la diagonale del 25-21 finale. Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO-ESPERIA CREMONA 3-0 (25-15, 25-22, 25-21)

SASSUOLO: Pistolesi 12, Manfredini 9, Scacchetti 1, Pomili 12, Civitico 11, Busolini 7, Pelloni (L), Bondavalli, Fornari; NE: Cappellini, Masciullo, Vittorini, Dapic. All. M. Venco

CREMONA: L. Kullerkann 4, Pasquino 2, Coppi 2, Ferrarini 4, K. Kullerkann 16, Rossini 6, Zampedri (L), Balconati, Buffo 2, Piovesan 3, Landucci; NE: Giacomello. All. V. Magri