A2: Sassuolo si arrende in trasferta contro la vicecapolista, 3-0 per Marignano

Al cospetto dei propri tifosi, sempre più numerosi, laha battuto ieri sera lacon il punteggio di 3 a 0. Le padrone di casa sono partite con i favori del pronostico, primeggiando in tutti e tre i set senza affanni sulle emiliane grazie ad una prestazione corale maiuscola mostrando grande carattere e determinazione.e in poco tempo si trova a condurre con coach Venco che è costretto ad utilizzare entrambi i time out sul 10-2. Le attaccanti romagnole sembrano in grado di mettere a terra ogni palla e si arriva al 22-12, preludio al successo nel primo parziale ().

Più equilibrato l’inizio del secondo set (6-6), con Venco che chiama il primo discrezionale al primo allungo delle padrone di casa (11-8). La Omag-Mt mette il turbo e l’allenatore della Green Warriors richiama anche il secondo time out (15-11). Troppi errori al servizio delle neroverdi ed il set si complica (23-17). Il 25-19 sancisce il 2-0. Le padrone di casa vogliono chiudere presto la pratica e si portano subito avanti con Venco che chiama subito a sè la squadra (4-0). Le emiliane ci provano e si riportano sotto. A questo punto è coach Barbolini a chiedere il time out 4-3. Purtroppo è soltanto un’illusione e l’Omag torna a comandare, fino al 25-14 e al 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-13, 25-19, 25-14)

MARIGNANO: Turco 2 ,Bolzonetti 1, Mazzon 11 , Ortolani 15 , Coulibaly 10, Consoli 8, Bonvicini (L), Aluigi , Biagini, Brina 6. Non entrate: Penna, Muscarà, Zonta, Ceron. All. Barbolini.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Balboni 3, Gardini 11, Civitico 8 , Zojzi , Dhimitriadhi 4 , Busolini 5, Rolando (L), Cantaluppi 1 , Mammini , Colli (L), Anikeeva 1, . Non entrate: Stanev, Bondarenko , Semprini All. Venco.