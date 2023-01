A2: seconda trasferta consecutiva per Montale, domani la sfida contro l’OroCash Lecco

Seconda trasferta consecutiva del 2023 per l’Emilbronzo 2000 Montale, che nel match valido per la 16ª giornata del girone “A”, sarà di scena in Lombardia sul campo dell’Oro Cash Picco Lecco. Reduce da due vittorie consecutive, l’Emilbronzo 2000 Montale si prepara alla seconda partita in cinque giorni da giocare in terra lombarda. Dopo il successo di mercoledì sera in casa del Club Italia, infatti, le nerofucsia tornano in Lombardia per un’altra delicatissima sfida salvezza. Di fronte ci sarà Lecco, una squadra che in casa ha perso le prime quattro partite di campionato ma è reduce da tre successi consecutivi, compreso il colpaccio su Trentino. Con un solo punto in più e una partita in meno rispetto a Montale, le biancorosse arrivano a questa sfida forti del successo netto ottenuto all’andata sul taraflex del “PalaMagagni”.

Era il 13 novembre 2022 quando Lecco s’impose in Emilia con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-21). C’è dunque voglia di rivalsa in casa nerofucsia, magari provando anche a cavalcare il momento positivo che stanno vivendo Fronza e compagne. Per questa gara, la terza in otto giorni, Ghibaudi dovrà ancora fare a meno di Bozzoli e di Aguero (quest’ultima sconta la seconda di due giornate di squalifica), ma altre a loro due il roster è a disposizione del coach genovese.

Le parole di Ludovica Bonato alla vigilia di questa importante sfida. “Inutile dirlo, la vittoria di mercoledì è stata una botta di energia e di motivazione non di poca importanza. Inoltre, questi 3 punti permettono di avvicinarci alle posizioni più alte in classifica. Il clima nello spogliatoio? Credo sia un elemento costituente e imprescindibile per la buona riuscita di una squadra. Un clima sereno permette di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Siamo un gruppo unito ed eterogeneo, il che è ottimo. Lecco? Rispetto all’andata c’è da dire che noi, in quanto squadra, siamo migliorate notevolmente. Loro, però, sono una squadra molto forte in ricezione, quindi sarà necessario alzare il tiro in battuta. Si prospetta una sfida alla pari, per cui sarà necessario prestare attenzione ad ogni singola peculiarità delle avversarie.”

Il fischio d’inizio tra Oro Cash Picco Lecco ed Emilbronzo 2000 Montale è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 22 gennaio, presso il Palazzetto Comunale “Al Bione” di Lecco.