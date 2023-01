A2: la settima meraviglia della BSC Materials Sassuolo, il 3-0 a Olbia regala il secondo posto

Settima vittoria consecutiva in campionato per la BSC Materials Sassuolo, che nel match valido per la quinta giornata di ritorno supera 0-3 la Volley Hermaea Olbia - sino ad ora sempre vittoriosa tra le mura amiche - e sale a quota 32 punti in classifica generale. L’Hermaea schiera la diagonale Bridi-Schirò, Fontemaggi e Bulaich in posto quattro, Tajè e Gannar al centro e Barbagallo libero. Sassuolo risponde con Scacchetti al palleggio, Busolini opposto, Manfredini e Civitico centrali, Pistolesi e Martinez Vela in banda, mentre il libero è Pelloni. Le olbiesi approcciano bene la gara, andando avanti sul +4 (12-8) dopo il muro vincente di Bridi che porta il tecnico ospite Venco a chiedere il timeout.

Il vantaggio cresce ulteriormente dopo l’attacco out di Pistolesi, poi pian piano Sassuolo si rimette in carreggiata fino al -1. L’Hermaea ricaccia indietro l’assalto ma si vede raggiunta a quota 19 da Busolini. Da qui in poi va in scena un lungo punto a punto, con il sestetto di Guadalupi che si prende la palla set con Schirò (24-23), mandata subito in fumo da Manfredini. Si va in vantaggi, e dopo un gioco di sorpassi e controsorpassi, alla fine ha ragione Sassuolo, che si porta avanti nel conto grazie alla murata di Pistolesi sulla fast di Tajè (28-26). Equilibrato anche l’avvio del secondo set, con le due formazioni che viaggiano appaiate fino a quota 12. Poi la Bsc Materials alza il suo livello in battuta e si prende l’inerzia del march (ace di Pistolesi e vantaggio 17-15).

Le hermeine scivolano indietro anche di 4 lunghezze dopo un altro servizio vincente di Civitico (20-16), poi dimezzano lo svantaggio ma difettano di continuità. Le biancoblù ospiti, allora, ne approfittano per innestare le marce alte con Pistolesi e chiudere il set sul 25-22. Sull’onda dell’entusiasmo, Busolini e compagne iniziano meglio anche nel terzo game (ace per il 7-4). Decisa a lottare per tenere inviolato il loro fortino, le galluresi si rialzano impattando a quota 8. Sassuolo, però, gioca con scioltezza e prende nuovamente il sopravvento, volando fino al +6 con la fast di Manfredini. Le aquile tavolarine trovano le energie per riaprire i giochi fino al -3 (Pistolesi fuori misura), ma negli ultimi scambi l’Idea Volley non esita più chiudendo il match sul 25-20.

“Siamo in un buon momento e si è visto – afferma invece il tecnico della Bsc Materials Sassuolo Maurizio Venco – abbiamo sviluppato un gioco particolarmente veloce e difficile da leggere per le squadre avversarie. Faccio i complimenti inoltre al mio gruppo per la capacità di reagire che ha sempre dimostrato in questa stagione. È stata comunque una partita molto combattuta, che temevamo in maniera particolare. L’Hermaea gioca bene, ha un buonissimo palleggiatore e alcuni attaccanti di altissimo livello. Tocca e difende tantissimo, noi ci eravamo imposti di non abbassare mai i colpi”. Il tabellino del match:

HERMAEA OLBIA-BSC MATERIALS SASSUOLO 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)

OLBIA: Messaggi, Fontemaggi 11, Miilen, Gannar 5, Diagne, Bulaich 8, Bridi 6, Bresciani, Tajè 5, Barbagallo L, Schirò 10. Allenatore: Dino Guadalupi

SASSUOLO: Pelloni L, Rosculet, Masciullo, Dhimitriadhi, Vittorini, Scacchetti 2, Bondavalli, Manfredini 16, Busolini 14, Pistolesi 17, Martinez Vela 4, Civitico 6. Allenatore: Maurizio Venco