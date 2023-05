A2. Il sogno salvezza di Montale si infrange in Sicilia: l’Akademia Messina vince 3-0

Si conclude la stagione dell’Emilbronzo 2000 Montale con la sconfitta in casa della Desi Shipping Akademia Messina per 3-0. Questo sancisce anche la retrocessione in B1 delle nerofucsia. Nel primo parziale, Messina scappa sul 14-9 costringendo Ghibaudi a chiamare time-out. Frangipane non ci sta e accorcia, 15-12. Ace di Lancellotti, 15-13. Pareggio di Visintini, 17-17. Montale sbaglia troppo e Messina ne approfitta, 25-19. Nel secondo set le squadre lottano punto a punto, 2-2 di Visintini. Ace di Zojzi, 4-6. Muro di Fronza su Martinelli, 4-7, coach Bonafede chiama time-out. Montale continua a commettere troppi errori, 9-9.

Ebatombo ferma due volte a muro Frangipane, 12-9. Visintini accorcia, 12-11. Le nerofucsia sbagliano, Messina no, 17-13. Le siciliane alzano il livello del muro, non facendo più passare Montale, 19-15. Parallela di Ebatombo, Messina è matematicamente salva, 25-19. Montale parte subito forte, 2-4. Ace di Visintini, 3-7. Montale cala di ritmo, e Messina pareggia con l’ace di Robinson, 8-8. Ebatombo passa da posto 4, 14-12. Sul 17-14 per le padrone di casa, coach Ghibaudi ferma il gioco. Su un fallo di doppia di Rossi si conclude la stagione di Montale con la retrocessione in B1. Il tabellino del match:

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (25-19, 25-19, 25-15)

MESSINA: Muzi 5, Ebatombo 13, Martilotti 9, Mearini 8, Martinelli 16, Robinson 4, Ciancio, Silotto, Faraone L1, Pisano L2 ne, Catania ne, Brandi ne. All.: Bonafede.

MONTALE: Lancellotti 2, Visintini 12, Zojzi 8, Frangipane 9, Fronza 2, Rossi 3, Bici L1, Bozzoli 3, Montagnani, Mescoli, Mammini, Bonato ne. All.: Ghibaudi.