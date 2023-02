A2: trasferta piemontese fatale per l'Emilbronzo 2000 Montale che a Mondovì resta in partita per 2 set

Seconda sconfitta in pochi giorni per l’Emilbronzo 2000 Montale. Nel turno infrasettimanale valido per la 18ª giornata di campionato, è stata la LPM BAM Mondovì ad avere la meglio sulle nerofucsia con il risultato di 3-1. Riparbelli e compagne, però, hanno dovuto faticare contro Montale, che ha lottato fino alla fine per strappare qualche punto alle piemontesi. Al Palamanera di Mondovì parte subito, spinta da Decortes, efficace in attacco e al servizio, con coach Ghibaudi costretto a chiamare il primo time out 6-2. Non riuscendo ad arginare le piemontesi, l’allenatore genovese cambia Mescoli, inserendo Bozzoli. La situazione non cambia e viene chiamato anche il secondo time out sul 13-5. La reazione Montale sul 15-6, con l’ace di Lancellotti e un errore di Mondovì in attacco.

Troppo il vantaggio di Mondovì, tanto da arrivare sul 22-11 con l’ace di Populini. Il primo set viene chiuso sul 25-14. Inizio secondo set fotocopia del primo, con Mondovì continua a spingere forte e si porta sul 4-0 con Populini. Coach Ghibaudi, allora chiama il primo time out. Sul 6-2 per Mondovì arriva il momento di Zojzi, lasciata inizialmente in panchina per scelta tecnica. Il suo primo punto arriva in diagonale, sul 9-6. Una magia di Lancellotti, che trova il 12-8 con un tocco di prima intenzione, dà inizio alla rimonta di Montale, che impatta il set sul 13 pari. Uno scambio lungo viene vinto dalle nerofucsia, grazie a Giulia Visintini, portandosi sul +1 e costringendo Solforati a chiamare il primo time out del match per Mondovì. L’ace di Lancellotti vale il 19-22, e costringe coach Solforati a chiamare anche il secondo time-out.

Muro di Fronza-Visintini che ferma Riparbelli, sostituita poi da Colzi. Un lungo linea di Frangipane porta Montale sul set-ball. Una difesa di Lancellotti finisce direttamente nel campo di Mondovì, portando così le nerofucsia ad impattare il match (4 punti di Frangipane, 6 di Decortes). Il terzo set inizia con Zojzi in campo, ma Visintini spedisce out il primo attacco. Mondovì, come sempre, inizia forte: la pipe di Grigolo vale il 3-0, e coach Ghibaudi ferma subito il gioco chiamando il time-out. L’interruzione non fa male a Mondovì, con ancora Grigolo a portare le sue sul 5-0. Fronza in primo tempo segna il primo punto per le emiliane. Grigolo incrocia da posta 4, per il 9-3. La partita sale improvvisamente di livello, con grandi difese da entrambe le parti del campo, che porta Montale a ridosso di Mondovì.

La maggior esperienza delle piemontesi viene fuori alla lunga, e il set si chiude con lo show delle attaccanti di palla alta della LPM BAM. 6 punti a testa per Populini e Decortes. Ancora una volta, Mondovì inizia il parziale premendo forte sull’acceleratore. Sul 4-0, coach Ghibaudi chiama time-out. Break di Montale con l’ace di Lancellotti, che impatta il set con il punto del 6 pari di Zojzi. Colzi attacca out, regalando il +1 a Fronza e compagne, 8-9. Sfruttando la rotazione P1 di Mondovì e la battuta di Rossi, Montale su porta 9-11. Anche Montale, però, soffre questa rotazione, e la LPM BAM ne approfitta, tornando in parità.

Zojzi passa sopra al muro 14-15. Decortes commette uno dei suoi pochi errori del match, 18-19. Rientra Riparbelli al posto di Colzi. Parallela nei quattro metri per Decortes, che vale il vantaggio sul 20-19, e coach Ghibaudi chiama time out. Continua a martellare forte Clara Decortes, ma da lodare la difesa di Montale. Decortes chiama, Zojzi risponde, 21-21. Mescoli entra per la battuta al posto di Fronza, ma sbaglia. Scambio lungo, chiuso da Pizzolato che porta Mondovì sul 23-21. Muro di Grigolo su Visintini, match point. Pizzolato chiude il match. Il tabellino del match:

LPM BAM MONDOVÌ-EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-14; 19-25; 25-16; 25-21)

MONDOVÌ: Giroldi 1, Decortes 25, Grigolo 15, Populini 13, Riparbelli 4, Pizzolato 13, Bisconti (L1), Colzi 2, Takagui, Zech ne, Longobard ne, Giubilato ne. All.: Matteo Solforati.

MONTALE: Lancellotti 4, Visintini 10, Frangipane 9, Mescoli 1, Rossi 2, Fronza 8, Bici (L1), Bozzoli 1, Zojzi 16, Montagnani (L2) ne, Bonato ne, Mammini ne. All.: Andrea Ghibaudi.