A2. La trasferta in Sardegna riserva solo delusioni a Montale: Olbia vince in tre set

Trasferta in Sardegna indigesta per l’Emilbronzo 2000 Montale. Fronza e compagne, nella 21ª giornata di serie A2, girone A, sono state battute per 3-0 dalla Volley Hermaea Olbia. Salgono così a sei le sconfitte consecutive per le nerofucsia. Montale inizia il match col piglio giusto, portandosi subito avanti di +2, 2-4. L’Olbia, squadra in piena corsa per la Poule promozione, non ci sta e pareggia i conti, 6-6. La zampata decisiva delle sarde arriva con una serie al servizio che inchioda Montale nella P1, rotazione difficile da cui uscire. Sul 14-11 per Olbia, coach Ghibaudi chiama il secondo time-out. Arriva poi la scossa delle nerofucsia, prima con Zojzi (ace) e poi con Rossi che portano Montale a -1, 17-16.

La stessa centrale firma il pareggio con un ace, 19-19. L’Hermaea scappa di nuovo sul +2, ma ancora Montale dalla battuta firma il pareggio con Frangipane 23-23. Il set viene deciso ai vantaggi: questa volta è Olbia a sfruttare la battuta, e Bulaich chiude il parziale 26-24. Nel secondo set, ancora una volta Montale inizia bene, murando a ripetizione le giocatrici sarde. Coach Guadalupi è costretto a fermare il gioco sul 4-8 per le nerofucsia. L’interruzione fa bene all’Hermaea che prima trova la parità, 10-10, e poi il sorpasso. Un muro di Gannar su Fronza vale il +2, 14-12.

Montale prova a rimanere aggrappata alle sarde, con due attacchi vincenti consecutivi di Zojzi. Ci pensa però Gannar dai nove metri a riportare in avanti Olbia con due ace, 19-15. Le nerofucsia, però, accorciano portandosi a -2, 22-20. Ancora una volta, Bulaich sale in cattedra e chiude il set 25-20. Il terzo parziale comincia con l’ace di Lancellotti e il muro di Frangipane su Schirò. Olbia, però, vuole chiudere in fretta la contesa, e si porta in vantaggio 4-3.

Montale lotta su ogni pallone, portandosi a -2, 12-10. L’Hermaea non ha intenzione di fermarsi e coach Ghibadui è costretto a fermare il gioco sul 15-11 per le sarde. L’allenatore genovese prova a inserire Bozzoli per Frangipane. Un ace di Miilen porta Olbia al massimo vantaggio, 23-16. L’Emilbronzo non ci sta e riduce lo svantaggio, 23-19. Un errore di Fronza, però, chiude il set e il match, 25-19. Il tabellino del match:

VOLLEY HERMAEA OLBIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24; 25-20; 25-19)

OLBIA: Bridi 4, Schirò 11, Miilen 13, Bulaich 14, Gannar 9, Tajè 6, Barbagallo L1, Fontemaggi, Messaggi ne, Diagne ne, Bresciani ne. All.: Guadalupi.

MONTALE: Lancellotti 2, Visintini 11, Zojzi 12, Frangipane 6, Fronza 8, Rossi 4, Bici L1, Bonato, Bozzoli, Montagnani, Mammini ne. All.: Ghibaudi.