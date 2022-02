A2: tre punti preziosi per Sassuolo contro Altino, grande fatica ma play-off assicurati

Missione compiuta per la Green Warriors Sassuolo, che nel recupero della quarta giornata di ritorno di A2 supera 3-1 in trasferta una coriacea Tenaglia Altino (parziali 15-25 25-22 21-25 22-25) e conquista con due giornate di anticipo la matematica certezza di partecipare ai play-off promozione. Il primo set è stato tutto di marca neroverde. Sassuolo è partita a razzo, raggiungendo vantaggi importanti (8-1 e 13-2 solo per fare due esempi): le padrone di casa hanno cercato di ricucire, ma inutilmente, visto che a fronte del recupero di qualche punto, il divario è stato fin da subito difficile da colmare.

Nel secondo parziale è arrivata la reazione veemente di Altino. Nonostante un inizio più equilibrato, la Green Warriors ha azzardato uno strappo (10-7), ma le abruzzesi hanno ottenuto con determinazione il pareggio (18-18). È stato un lunghissimo botta e risposta, con Altino che è passata più volte in vantaggio fino ad assicurarsi due set point, il primo dei quali subito messo a frutto.

L’1-1 ha galvanizzato le ragazze di coach Collavini che hanno reso incerto anche il terzo set. L’equilibrio si è rotto verso la fine, quando Sassuolo ha messo a segno un importante break di 3-0 che l’ha portato sul 23-18. Alla fine il 2-1 nel conto dei parziali è stato sancito dal 25-21 delle neroverdi. Altino ha capito di poter assicurarsi almeno il primo punto della stagione e nel quarto parziale ha fatto di tutto per complicare la vita delle ospiti. Il punteggio non si è sbloccato a lungo (19-19, 20-20 e 21-21).

Un ace ha illuso le abruzzesi che sono passate in vantaggio (22-21), ma le emiliane si sono riscattate grazie a un buon turno in battuta e approfittando degli errori in ricezione della Tenaglia. Il 25-22 ha chiuso i giochi per il 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-GREEN WARRIORS SASSUOLO 1-3 (15-25, 25-22, 21-25, 22-25)

ALTINO: Lestini, Spicocchi, Ollino, Zingoni, Mastrilli, Natalizia, Kavalenka, Gatto, Comotti, Olleia, Di Arcangelo. All. Collavini

SASSUOLO: Civitico, Zojzi, Balboni, Gardini, Cantaluppi, Moneta, Busolini, Rasinska, Rolando, Stanev, Mammini. All. Venco