A2: vittoria pesantissima per Montale che piega la resistenza di Offanengo al tie-break

Ritrova il sorriso l’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 14ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, supera in una sfida da montagne russe la Chromavis Eco Db Offanengo. Ci sono volute più di due ore di gioco per decretare un vincitore tra emiliane e lombarde. Più di un mese dopo, con in mezzo tre sconfitte consecutive, Fronza e compagne si regalano un successo prezioso in chiave salvezza. Un successo contro una diretta concorrente per la permanenza in A2, molto importante anche se non sono arrivati i tre punti pieni. C’era la necessità, per le nerofucsia, di tornare alla vittoria anche per il morale oltre che per la classifica. Non a caso la top scorer del match è risultata essere Elena Fronza (20 punti), capitano di Montale. La centrale ligure ha fatto meglio anche di Visintini e Martinelli, entrambe con 18 punti messi a terra.

Vittoria che consente alle ragazze allenate da Ghibaudi di scalare una posizione in classifica, grazie alla conseguente sconfitta casalinga di Como contro Mondovì. Partita, quella di ieri al “PalaMagagni”, in cui la direzione arbitrale ha fatto discutere e non poco (tra le varie decisioni, anche l’espulsione di Aguero dalla panchina). Neanche il tempo rifiatare e mercoledì si torna in campo, con un’altra importante sfida alla portata delle nerofucsia, ovvero la trasferta a Milano contro il Club Italia. Parte col piede giusto Montale, che sfrutta la spinta dei tifosi di casa e vola subito sul 10-5. Offanengo si riavvicina fino al meno due (14-12) ma da lì le nerofucsia allungano in maniera decisiva piazzando ben sei punti consecutivi (20-12), in un set che si chiuderà 25-17 per le emiliane (5 punti per Fronza, 4 per Zojzi e Rossi).

Montale sembra avere in pugno anche il secondo set, almeno nelle battute iniziali. È avanti 9-5, ma subisce il ritorno delle lombarde che prima pareggiano (10-10) e poi allungano (15-12). Montale però rimane lì, e inizia un bel punto a punto fino al 23-23, fino al 26-24 che sorride alle ospiti (6 punti per Frangipane, 5 per Martinelli, Anello e Trevisan). Sulla scia del secondo set, Offanengo vola sulle ali dell’entusiasmo e scatena anche un po’ di rabbia in casa Montale, che a inizio terzo set vede l’arbitro mostrare il cartellino rosso ad Aguero (in panchina) per proteste. È, di fatti, un parziale senza storia, con Offanengo che va avanti 16-8 e poi vince il set con un netto 25-15 (6 punti per Martinelli, 4 per Trevisan e Galletti). Montale è con le spalle al muro, e per forza di cose deve reagire.

Le nerofucsia però partono male nel quarto set, vanno sotto 5-3 ma rialzano subito la testa. Vanno in svantaggio per l’ultima volta a metà parziale (12-11) poi mettono il turbo e lasciano le avversarie al palo andando a vincere 25-18 (6 punti per Bartesaghi, 5 per Fronza). Il tie-break è una sorta di thrilling, perché Offanengo si porta in vantaggio 5-3 ma dopo il 5-5 non andrà mai più avanti. Sul 9-6 per le nerofucsia il tie-break sembra in discesa, ma le lombarde rimangono aggrappate al match fino a ritrovare il pareggio sul più bello (13-13). Al secondo match-point, però, Montale vince 16-14 e fa suo il match (5 punti per Visintini).

Le parole della nerofucsia Alessandra Rossi: “Brave e lucide nel giocare punto a punto soprattutto quando il match si stava innervosendo. Purtroppo, come in tutte le partite, anche oggi ci siamo ritrovate a perdere il gioco che conosciamo. Dopo i due cartellini e l’espulsione di Tai siamo state brave a ricompattarci. Tenevano tantissimo a questa vittoria. La mia prestazione? Penso di potermi ritenere abbastanza soddisfatta come prima esperienza in Serie A2. Abbiamo trascorso una settimana intensa dal momento che in allenamento ci siamo ritrovate solamente io e Fronza, ma sono contenta per come abbiamo portato a casa questa partita”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-2 (25-17; 24-26; 15-25; 25-18; 16-14)

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 18, Zojzi 8, Frangipane 10, Rossi 16, Fronza 20, Bici (L1), Mammini 0, Bonato 0, Mescoli 0, Aguero ne, Montagnani ne, Bozzoli (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

OFFANENGO: Galletti 7, Martinelli 18, Trevisan 16, Bartesaghi 11, Cattaneo 8, Anello L. 13, Porzio (L1), Anello I. 0, Menegaldo 0, Pomili 0, Casarotti 0, Tommasini ne, Marchesi ne, Rossi (L2) ne. All.: Giorgio Bolzoni.