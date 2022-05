Al via i play-off per l'Emilbronzo 2000 Montale: alla scoperta delle avversarie del Nardi Volta

Archiviata la Regular Season, per l’Emilbronzo 2000 Montale adesso c’è lo scoglio dei Play-Off. Le avversarie delle nerofucsia saranno le lombarde della Nardi Pallavolo Volta. Ci si giocherà tutto (o quasi) in sette giorni. La formula dei play-off, infatti, prevede subito una prima chance di promozione dopo i primi due match. Per Fronza e compagne, si deciderà tutto tra l’8 e il 14 maggio.

Nella prima fase dei Play-Off, entrano in scena le prime classificate dei sei gironi, le quali si scontrano fra loro. Per l’Emilbronzo 2000 Montale, vincitrice del girone “D”, c’è la Nardi Pallavolo Volta, che a sua volta ha vinto il girone “C”. La prima sfida si giocherà in Emilia, con Gara-1 che si disputerà domenica 8 maggio alle ore 17:00 sul taraflex della palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone. Per Gara-2 bisognerà poi attendere sabato 14 maggio, quando alle ore 20:30 si giocherà la sfida decisiva (con eventuale Golden Set) al “Nuovo Palazzetto Comunale” di Volta Mantovana.

Chi uscirà vincente da questa doppia sfida, conquisterà subito il pass per la Serie A2, mentre la società sconfitta avrà un’altra possibilità, potendo infatti affrontare una delle seconde classificate nella terza e ultima fase dei Play-Off. La seconda fase sarà dedicata esclusivamente alle seconde classificate.