Anna Rocca è il nuovo libero del Volley Modena: “Convinta dal progetto ambizioso”

Anna Rocca è il nuovo libero del Volley Modena. Classe 2002, cresciuta pallavolisticamente con la casacca del Vero Volley Monza, si è poi costruita i primissimi anni di carriera tra le ‘grandi’ sempre in terra lombarda ottenendo la promozione in Serie A2 da protagonista nella scorsa stagione e dando il suo contributo in tanti frangenti alla salvezza di Lecco nel campionato da poco concluso.

Queste le sue prime impressioni da giocatrice gialloblu: “La chiamata del Volley Modena è arrivata da un giorno all’altro, ne sono stata felice perché mi hanno parlato bene della società ed il progetto che mi ha presentato l’allenatore è sicuramente ambizioso. Speriamo di ottenere grandi risultati e di fare una buona stagione. Dovermi allontanare da casa subito mi spaventava un po’, poi ho guardato il tutto da un altro punto di vista e ho iniziato a pensare che potesse essere un’esperienza diversa per continuare la mia crescita. Avrò al mio fianco persone che si sono dimostrate subito disponibili, so che non sarò sola e speriamo di legare bene con il resto della squadra”.

Ha poi aggiunto: “Cercherò di dare il mio meglio in un percorso che sarà lungo. Quest’anno la B1 è cambiata, si è alzata di livello e dovremo impegnarci tanto lavorando bene in palestra, ma siamo in buone mani. Ho voglia anch’io di fare la mia parte per riportare in alto il Volley Modena, speriamo di raggiungere l’obiettivo. Personalmente sono convinta che metà del lavoro lo facciano il gruppo e la squadra, il feeling che si crea in campo e come le compagne riescono a legare tra loro. Credo che il carattere delle ragazze già presentate sia ottimo e per quanto mi riguarda sono una persona estroversa, che parla molto e va d’accordo con tutti quindi ci troveremo bene”.