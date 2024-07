Superlega, prima tegola per Modena? Anzani lascia la nazionale per controlli diagnostici

Prima tegola per Modena ancor prima di cominciare la stagione? Al momento non si sa ma l'apprensione è tanta per Simone Anzani. Come comunicato infatti dalla Federazione Italiana "In seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha comunicato la sospensione dall’attività agonistica del giocatore della nazionale seniores maschile Anzani per la necessità di una rivalutazione della situazione clinico funzionale. Il centrale azzurro, che ha lasciato il ritiro, dunque, non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici e verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025".

Siamo al fianco di Simone, che in questo momento sta vivendo una situazione molto difficile, siamo al suo fianco come uomo e come giocatore.

La salute di Simone Anzani è la priorità assoluta per Modena Volley. "Lo aspettiamo al PalaPanini, per dargli tutta la forza possibile, fiduciosi che dopo tutti gli accertamenti che saranno necessari, possa regolarmente prendere parte alla preparazione per la prossima stagione. Forza Simo" arriva dalla società.