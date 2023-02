Serie B1 femminile: Alfonso Marazzi è il nuovo allenatore del Volley Modena

Alfonso Marazzi sarà il nuovo allenatore del Volley Modena del campionato di Serie B1 (girone D) fino al termine della stagione. Questo è l’annuncio ufficiale della società emiliana: “Salutiamo il nostro Coach Marco Montaldi che ha dovuto rinunciare all'incarico per motivi personali e lo ringraziamo per l’impegno profuso in questi anni. Accogliamo a braccia aperte il suo vice, Alfonso Marazzi, che lo sostituirà ad interim fino al termine della stagione. In bocca al lupo Alfonso!”.

La squadra occupa il penultimo posto della classifica con 8 punti all’attivo, frutto di 2 vittorie e 11 sconfitte in tredici incontri complessivi. La zona salvezza, il quartultimo posto dell’Angelini Cesena per la precisione, dista al momento ben 8 lunghezze (un distacco che si può ancora accorciare visto che manca quasi tutto il girone di ritorno).

Intanto c’è una novità di grande importanza dal punto di vista logistico, come reso noto dallo stesso Volley Modena: "Vi aspettiamo, dopo 5 interminabili mesi, finalmente al Guarini per la partita casalinga di sabato contro Corridonia. Siamo felici di annunciare il nostro ritorno, in pianta stabile, tra le mura domestiche della palestra che tornerà ad ospitare le gare casalinghe delle nostre ragazze. L’appuntamento è fissato per sabato 11 febbraio ore 20.30: vi aspettiamo numerosi”.