B1: i contagi nel gruppo squadra di Montale salgono a quota 9

A quasi un mese dall’ultima gara giocata (19 dicembre), l’si trova ancora a dover gestire una situazione legata al contagio da Covid-19, che inizialmente aveva fatto saltare il primo match ufficiale del 2022. I contagi all’interno del Gruppo Squadra () hanno toccato un picco di nove elementi. Di questi, quattro si sono negativizzati e altri cinque rimangono in isolamento perché ancora positivi.

Coach Ghibaudi sta comunque proseguendo gli allenamenti con le atlete a sua disposizione e con un continuo screening del Gruppo Squadra. La speranza è quella di poter arrivare al 29 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato, con l’intero roster a disposizione.

Va ricordato che Montale, così come tutte le altre undici squadre del girone “D” di Serie B1 femminile, dovrà recuperare tre partite: si tratta delle trasferte di Cremona e Gossolengo (rispettivamente 11ª e 12ª giornata) inizialmente schedulate per l’8 e per il 15 gennaio, oltre che la sfida interna contro Alseno (13ª giornata) programmata per il 23 gennaio. La 12ª e la 13ª sono state rinviate d’ufficio dalla Federazione Italiana Pallavolo.