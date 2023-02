B1: decimo ko di fila per la Tieffe San Damaso che a Cesena torna comunque a conquistare un set

L’ennesima sconfitta in un campionato avaro di soddisfazioni: la Tieffe Zerosystem San Damaso non vince dallo scorso 22 ottobre, l’unico acuto della squadra emiliana nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Anche ieri a Cesena è maturata una sconfitta, ma se non altro la formazione di coach Andreoli è tornata a conquistare un parziale (non accadeva dal 26 novembre contro Campagnola Emilia). Da rimarcare la solita buona prova di Greta Pecorari, autrice di 15 punti e seconda miglior scorer di tutto l’incontro. Le cesenati partono forte dominando primo e secondo set; nel terzo abbassano la guardia e sul finale non riescono a spuntarla, ma nell’ultimo parziale non si lasciano intimorire. Continuità nel cambiopalla e 14 muri sono le principali armi sfoderate dalle bianconere.

Nel primo set Cesena si porta subito avanti, Di Arcangelo punge al servizio (10-7) e gioca astuta anche di seconda intenzione (12-8); Benazzi sfoggia tutta la voglia di schiacciare accumulata nelle ultime settimane e attacca forte anche da posto quattro (20-15), chiude Gennari con la doppietta muro-fast 25-18. Nel secondo set Cesena è ancora più imponente: la pipe di Parise è imprendibile (6-3), Pinali attacca forte in mezzo al muro (14-7), Calisesi alza precisa da fondo campo e Parise risponde presente (19-10); coach Lucchi inserisce Conficoni-Pasini e le due giovani sono le protagoniste degli ultimi punti: Conficoni con un pallonetto di seconda intenzione (22-12) mentre Pasini sbaraglia la difesa avversaria con due attacchi consecutivi, chiudendo il set 25-12.

Nel terzo parziale le modenesi cambiano ritmo e provano a scappare (2-5), Guardigli pareggia i conti in primo tempo (7-7) e a muro guadagna il massimo vantaggio (13-9); le avversarie si rimettono in carreggiata (14-14) e inizia un punto a punto serrato; coach Lucchi chiama time out sul 21-23, Gennari con due muri consecutivi agguanta il pareggio 23-23, le bianconere annullano due set point ma poi la difesa è imprecisa e Modena ha la meglio 25-27. Nell’ultimo set le avversarie provano a replicare l’andamento di quello precedente scappando (1-4), ma gli attacchi di Pinali sono troppo potenti (7-7); entra Bellini al servizio e fa ace (17-13), Benazzi a muro è granitica (19-15) e gioca veloce in attacco (22-16); il primo tempo di Gennari vale set (25-18) e partita. Il tabellino del match:

ANGELINI CESENA-TIEFFE SAN DAMASO 3-1 (25-18, 25-12, 25-27, 25-18)

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Calisesi (L1) 1, Parise 15, Di Arcangelo 3, Gennari 15, D’Aurea, Pasini 3, Pinali 9, Bellini 1, Guardigli 6, Benazzi 20, Conficoni; ne: Polletta, Caniato, Evangelisti (L2). All. Lucchi.

PALLAVOLO SAN DAMASO MODENA: Odorici, Venturelli 7, Credi 6, Tesini 7, Bellei 2, Pecorari 15, Montorsi, Borelli (L1), Semprini 12; ne: Selmi, Baldoni, Guerra, Raineri (L2). All. Andreoli.