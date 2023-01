B1: due buoni set e poco altro, San Damaso crolla anche sul campo del Corridonia

Il girone d’andata della Tieffe Zerosystem San Damaso termina con quella che è stata purtroppo una costante della formazione modenese nel campionato di B1. Sul taraflex di Corridonia è maturata l’undicesima sconfitta in dodici incontri, un ruolino di marcia più che negativo e che fa delle ragazze di coach Andreoli il fanalino di coda del girone D. Per le padrone di casa era una partita da vincere senza dubbi e senza esitazioni, con la Corplast Edilvetri che ha completato la missione con un netto 3-0 casalingo che porta in dote punti pesantissimi in chiave salvezza.

Avvio di partita combattuto, l'infortunio alla caviglia dell'opposta Baldoni impoverisce il potenziale offensivo delle modenesi e la Corplast ne approfitta per accumulare vantaggio e chiudere il parziale sul 25-20. Nella frazione successiva il dominio delle ragazze di Messi è cristallino, come testimoniato dal perentorio 25-13 conclusivo. Coach Andreoli ridisegna l'assetto tattico attingendo a piene mani dalla panchina, Corplast appannata e un pizzico leziosa in avvio di terzo set.

La marcia delle padrone di casa si fa più complicata ma Romani e compagne non perdono l'orientamento, San Damaso rimane avanti fino al 20-21 ma il fendente di Gobbi spegne le velleità emiliane. Più che positive le prove di Pecorari e Credi, le uniche della squadra a raggiungere la doppia cifra. Ora un week-end di pausa, si riparte sabato 4 febbraio contro l’Angelini Cesena. Il tabellino del match:

CORPLAST EDILVETRI CORRIDONIA - TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO 3-0 (25-20, 25-13, 25-23)

CORRIDONIA: Gobbi 11, Paparelli 2, Grilli 6, Partenio 7, Rita 14, Gatta 11, Zannini (L), Borsella (L), Patrassi, Romani, Giorgi, Salvatori, Mercanti. All. Messi

SAN DAMASO: Venturelli 7, Credi 10, Bellei 2, Baldoni 5, Pecorari 11, Semprini 1, Borelli (L), Montorsi (L), Odorici 2, Selmi 1, Tesini 4, Raineri, Guerra. All. Andreoli