B1: impresa titanica della Tieffe San Damaso che batte nettamente la Lucky Wind Trevi

La partita perfetta: non può che riassumersi con queste tre parole la prestazione della Tieffe San Damaso nell’ultimo turno del girone D della Serie B1 di volley femminile. Le modenesi sono riuscite a conquistare la loro seconda vittoria stagionale e per riuscirci hanno scelto una delle avversarie più insidiose, la Lucky Wind Trevi. La formazione umbra è stata domata con tre set da antologia e che lasciano ben sperare per le prossime partite di campionato. Grazie al 3-0 di sabato, San Damaso ha abbandonato l’ultimo posto solitario, agganciando il Volley Modena a quota 8 punti.

L’inizio del match ha fatto presagire il pieno rispetto dei valori in campo. Trevi ha cominciato meglio, portandosi avanti e illudendosi di avere già in tasca il primo set. La Lucky Wind non ha però fatto i conti con la grande ispirazione delle giocatrici di casa che si sono portate sul 19-19 con grande determinazione. Si è poi continuato punto a punto, con il 22-22 che ha certificato un equilibrio duro a morire. Il break decisivo lo ha assestato San Damaso con tre punti fondamentali per sbloccare il punteggio.

Nel secondo parziale la squadra ospite ha risentito del finale del set precedente, andando sotto e non riuscendo mai a riemergere. La Tieffe ha avuto il merito di tenere a bada le attaccanti umbre, evitando che il ritorno di Trevi potesse riservare una cocente delusione. Il 25-18 ha permesso alle emiliane di raddoppiare e di sperare nel colpaccio a sorpresa. Il copione si è ripetuto nel terzo set, praticamente una fotocopia di quello appena terminato. Trevi ha cercato di annullare diversi match ball, ma San Damaso ha avuto la meglio con un 25-20 che ha fatto impazzire di gioia le ragazze di coach Andreoli. Fra una settimana San Damaso giocherà nelle Marche contro un’altra formazione impegnata nella lotta salvezza, la Clementina 2020. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Tesini, Bellei, Pecorari, Montorsi, Borelli (L1), Semprini, Selmi, Baldoni, Guerra, Raineri (L2). All. Andreoli.

TREVI: Radi, Della Giovanpaola, Formenti, Tiberi, Lillacci (L1), Capezzali, Ba Giedere, Giordano, Castellucci, Pecelli, Porcu, Canuti, Coresi (L2), Casareale. All: Ricci