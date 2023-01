B1: inizio d'anno amaro per il Volley Modena, la Pieralisi Jesi si impone in 3 set

Un inizio d’anno un po’ balbettante e l’aggancio in classifica subito dalla Clementina 2020. Il Volley Modena non ricorderà certo nel migliore dei modi la prima gara del 2023: a Villanova di Modena, le gialloblu hanno sfoderato le nuove divise ufficiali senza per incidere, perdendo nettamente contro la Pieralisi Jesi. Le marchigiane hanno raccolto il loro quarto successo di fila, mentre le modenesi sono state raggiunte a quota 8 punti proprio dall’altra formazione jesina del girone D della B1 di volley femminile.

Le padrone di casa provano ad essere aggressive ad inizio gara ma Peretti e compagne non si scompongono (7-8), crescono a muro (14-19) e sono più efficaci in attacco (34% la positività contro il 24% delle avversarie). Il divario in campo diventa incolmabile sul 16-22 con la Pieralisi Pan che incamera il primo set senza troppi patemi. Nel secondo parziale, Angeloni e socie mantengono ritmo ed intensità di gioco (6-8 e 13-16) ricevendo un'ulteriore spinta dal servizio (4 gli ace). Si crea di nuovo un distacco che mette al sicuro la formazione jesina (15-21).

Nel terzo set, Modena tenta in tutti i modi di restare in partita (8-6) e forza il servizio (15-16). Jesi non molla, cresce in attacco, dove limita al massimo le imprecisioni e gestisce in sicurezza il margine di vantaggio (17-21) fino alla fine. Molto buona la prova di Cristen Kraja che ha messo a referto un buon bottino di punti, 13 per la precisione. Il girone d’andata terminerà tra una settimana. Per le ragazze di coach Montaldi ci sarà una trasferta non semplice, quella sul campo della Bleuline Forlì che ha dimostrato di essere in crescita nelle ultime partite del 2022 e anche nella prima del nuovo anno. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-PIERALISI PAN JESI 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)

MODENA: Cigarini 9, Coccoli 3, Dangiolella, Kraja 13, Malenotti (L1), Amatucci n.e., Lorenzi 1, Garavaglia (L2), Quinteros 2, Otta 2, Malovic, Sperati n.e., Martinato 5, Fiore 4. All. Montaldi

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 11, Pirro 7, Pepa n.e., Paolucci 12, Peretti 8, Angeloni 13, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 5, Marcelloni n.e. All. Sabbatini