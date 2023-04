B1. Ko casalingo per il Volley Modena: la Campagnola Emilia è più determinata e vince 3-0

Un altro impegno casalingo sfortunato. Il Volley Modena cede in tre set fra le mura amiche contro una Campagnola Emilia più volenterosa e desiderosa di evitare la zona rossa del girone D della Serie B1 di volley femminile. Le modenesi di coach Marazzi con umiltà hanno provato a tenere testa alle ragazze in maglia oro-nero, ma da metà set in poi, per tutte e tre le volte, Campagnola ha dimostrato il suo valore, facendo suo il gioco e di conseguenza la partita.

Le gialloblu hanno impensierito le ospiti solo nel terzo periodo quando si sono messe avanti sul 6-3, ma questo mini-divario di punteggio è stato subito risanato e ribaltato dalle reggiane con Adani in battuta (6-11). Dopo la pausa pasquale, le modenesi torneranno in campo il prossimo 15 aprile per affrontare in trasferta la Lucky Wind Trevi.

La squadra continua a rimanere in fondo alla classifica, con 8 punti complessivi e una retrocessione già certa in Serie B2. L’unico obiettivo possibile per la società sarebbe proprio quello di evitare il fondo della classifica, anche se non sarà un compito semplice. Il penultimo posto è infatti occupato dall’altra formazione modenese del girone, la Tiene San Damaso che al momento ha 4 lunghezze in più rispetto al Volley Modena. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-CAMPAGNOLA EMILIA 0-3 (19-25, 17-25, 18-25)

MODENA: Otta, Kraja, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello, Sperati, Boscani, Coccoli, Malovic, Martinato, Fiore. All. Marazzi

CAMPAGNOLA: Frignani, Galli Venturelli, Maghenzani, Fanzini, Errichiello, Varini, Fava, Giaroli, Secciani, Trevisani, Adani, Ferrari, Solieri. All. Longagnani