Volley femminile B1: il Volley Modena cade ancora, il Corridonia si impone 3-0

Il Volley Modena non riesce a rovinare il debutto stagionale in casa della Pallavolo Corridonia. La formazione marchigiana si impone in 3 set sulle emiliane, con il solo primo set che ha visto le ragazze di coach Montaldi riuscire a controbattere gli attacchi delle padrone di casa. Completamente da dimenticare invece il secondo parziale, in cui Modena ha raggranellato appena 7 punti. Nella serata del debutto nel fortino del Pala Mattei, le ragazze di Messi non si lasciano tradire dall'emotività e regalano una prova attenta e ordinata in ogni fondamentale.

Le giovani modenesi resistono validamente fino al primo set per poi lasciare campo al superiore tasso tecnico e di intensità delle padrone di casa, soprattutto in battuta. Da rimarcare le buone prove di Martinato e Fiore. Per una matricola è importante partire con il piede giusto in un torneo molto duro ed equilibrato, per acquisire entusiasmo ed autostima. Purtroppo l’appuntamento con i primi punti stagionali è stato nuovamente rimandato, ma le occasioni non mancheranno, a partire dalla prossima settimana. Sabato 22 ottobre, il Volley Modena ospiterà tra le mura amiche un’avversaria temibile come l’Angelini Cesena, un derby emiliano-romagnolo tutto da vivere. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CORRIDONIA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-20, 25-7, 25-15)

CORRIDONIA: Gobbi 12, Paparelli 1, Grilli 2, Partenio 14, Rita 8, Gatta 12, Zannini (L), Mercanti 1, Romani 1, Giorgi, Borsella, Patrassi 1. All. Messi

VOLLEY MODENA: Cigarini 2, Kraja 5, Quinteros 3, Lorenzi, Martinato 10, Fiore 7, Garavaglia (L), D'Angiolella (L), Coccoli 1, Malovic, Bordini, Boscani, Amatucci, Paganelli. All. Montaldi