B1. Il Volley Modena ci ha preso gusto! Contro Genova arriva la seconda vittoria di fila

Tre gare in cui la sfortuna aveva deciso di dominare le gare della squadra e le successive tre in cui tutto è andato in maniera quasi perfetta. Oggi pomeriggio il Volley Modena ha battuto nettamente tra le mura amiche della palestra di Viale Corassori la Rimont Genova, dando seguito al successo di una settimana fa (lo splendido 3-1 in trasferta nel derby col Sassuolo) e mettendo a segno il terzo risultato utile consecutivo. È una squadra trasformata e concreta quella che si è ammirata oggi nel sesto impegno del campionato di B1 (girone C). Grazie al 3-0, le gialloblu sono ora al settimo posto e si sono avvicinate a una sola lunghezza proprio dalle liguri.

C’è comunque da dire che non è stato semplice vincere il primo parziale del match odierno. Dopo un sostanziale equilibrio, la formazione di casa ha poi ingranato la marcia giusta, creando un gap irraggiungibile che le ha permesso di sbloccare il punteggio in proprio favore. Lo stesso discorso deve essere fatto per il secondo set, quello più incerto della partita. Dopo un sostanziale equilibrio, le modenesi hanno mantenuto sempre un buon vantaggio sulle avversarie, anche se poi le palle set sono state solamente due.

Il primo è stato annullato dalle ospiti, poi una schiacciata vincente da post 4 ha permesso alle ragazze di coach Di Toma di raddoppiare. Senza storia, invece, l’ultima frazione di gioco. I 12 punti racimolati dalle genovesi raccontano di un set letteralmente dominato dalle padrone di casa, una bella iniezione di fiducia per l’ambiente che aveva proprio bisogno di questa continuità e soprattutto di questi risultati. Fra una settimana il club romagnolo sarà impegnato in trasferta, per la precisione sul campo dell’attuale fanalino di coda del girone, la VAP Piacenza. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-RIMONT GENOVA 3-0 (25-20, 25-23, 25-12)

MODENA: Guerra, Lancellotti, Omonoyan, Bozzoli, Biancardi, Tripoli, Herzig, Bartesaghi, Malovic, Boscani, Gerosa, Fiore, Bonfanti, Malenotti, Rocca. All. Di Toma

GENOVA: Trevisiol, Piccardi, Fabbrini, Stagnaro, Pirro, Blaseotto, Rissetto, Allegri, Tadei, Vieri, Poggi, Fossa, Bulla. All. Zanoni