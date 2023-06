B1 femminile. Il Volley Modena conferma Marijana Malovic anche per la prossima stagione

Non solo nuovi acquisti, ma anche importanti conferme. Il Volley Modena 2023-2024 prende sempre più forma e a far parte del roster che parteciperà per il secondo campionato di fila in Serie B1 ci sarà Marijana Malovic. La centrale gialloblu ha così raccontato la sua conferma: “Dopo un anno un po' travagliato, fatto di alti e bassi, sono contenta di far ancora parte di questo progetto. Ora conosco meglio la categoria e so dove devo lavorare per migliorare e per tenere alto il livello in modo da poter cercare di fare la differenza. La squadra imbastita per il prossimo anno è molto interessante e piena di potenziale, conoscevo già qualcuna delle ‘new entry’ e credo che ci sarà da divertirsi. Sono convinta che ci toglieremo grandi soddisfazioni”. Di sicuro il Volley Modena che si sta costruendo in queste settimane promette bene, sognare è lecito e immaginare una stagione ambiziosa non costa davvero nulla.