B1: il Volley Modena crolla malamente nella prima di ritorno, la Tenaglia Altino vince a mani basse

La lotta salvezza si fa sempre più dura per il Volley Modena. La formazione gialloblu che milita nel girone D della Serie B1 di volley femminile si è fatta battere in tre set ieri pomeriggio in Abruzzo dalla Tenaglia Altino, attuale vicecapolista. Era un match complicato e dall’esito fin troppo prevedibile, ma ci si sarebbe aspettati magari un pizzico di reattività in più da parte delle ragazze di coach Montaldi.

Ne è venuta fuori, invece, una gara a senso unico e in cui le ospiti hanno racimolato appena 41 punti, non andando oltre i 15 dei primi due parziali. La formazione altiense, priva di Giulia Picchi fermata momentaneamente da un’influenza intestinale, poteva perdere qualche punto di riferimento, ma anche la sostituta ha dimostrato costanza e affidabilità, a tutto svantaggio di Modena. Poco spazio c’è stato per la squadra emiliana, costretta sempre a rincorrere il punteggio nel corso di tutti e tre i parziali.

A poco è valsa la rincorsa, data la forza tecnica e fisica della rossoblu chietine. Da dimenticare, in particolare, l’ultima frazione di gioco, persa con un sonoro 25-11. L’unica prestazione degna di nota è stata quella di Elisa Tonello che non è riuscita comunque a raggiungere la doppia cifra. Il penultimo posto rimane una realtà, in attesa del prossimo match che vedrà il Volley Modena impegnato tra le mura amiche contro la Corplast Corridonia. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-VOLLEY MODENA 3-0 (25-15, 25-15, 25-11)

ALTINO: Giometti 12, Papa 1, Montechiarini 11, Orazi 13, Civardi 9, Antonaci 3, Conti (L). N.E.: Picchi, Tarantino, Graziani, Natalizia, Ferrara, Fanelli. All. Giandomenico

MODENA: Lorenzi 1, Coccoli 6, Tonello 9, Kraja 2, Cigarini 3, Fiore 3, Martinato 5, Amatucci, Malovic, Malenotti (L), Garavaglia (L). All. Montaldi