B1: il Volley Modena “sceglie” il derby per la prima vittoria stagionale, San Damaso ko in 3 set

Per la sua prima vittoria stagionale, il Volley Modena ha dovuto attendere la sesta partita di campionato (girone D della B1 di volley femminile). L’attesa è stata però ben ripagata, visto che le ragazze di coach Montaldi hanno ottenuto i primi tre punti nel derby contro la Pallavolo San Damaso. Proprio quest’ultima partiva con un leggero favore dei pronostici, visto che poteva vantare tre punti in più rispetto alle rivali, ma si sa che il derby è sempre una partita a parte.

Alla fine l’ha spuntata proprio Modena con un perentorio 3-0 che le consente di salire in classifica a quota 4 e di agganciare proprio la compagine guidate da mister Andreoli. La sfida è partita subito con le comprensibili fasi di studio, un equilibrio che è proseguito a lungo, tanto è vero che il primo set si è risolto solamente con una piccola distanza tra le due squadre. Il 25-22 in favore del Volley Modena ha sbloccato il match e dato fiducia alle ospiti che poi si sono ripetute nel secondo parziale, in cui hanno concesso 19 punti alle avversarie.

Il momentaneo 2-0 è suonato come una sorta di pietra tombale sulla Palestra Bartolomasi di San Damaso: la terza frazione di gioco non ha praticamente avuto storia e Modena se lo è aggiudicato con un punteggio eloquente, un 25-11 che fa ben capire la voglia che avevano queste giocatrici di riempire finalmente la casella delle vittorie stagionali. Fra una settimana le due squadre avranno entrambe impegni non semplici. Il Volley Modena ospiterà una pericolante ma sempre temibile Clementina 2020, mentre San Damaso dovrà affrontare l’insidiosa trasferta di Imola. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SAN DAMASO-VOLLEY MODENA 0-3 (22-25, 19-25, 11-25)

SAN DAMASO: Venturelli, Credi, Bellei, Baldoni, Pecorari, Semprini, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli

MODENA: Cigarini, Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Quinteros, Tonello, Garavaglia, Lorenzi, Martinato, Fiore, Dangiolella (L2), Amatucci, Boscani, Malovic. All. Montaldi