B1: il Volley Modena ferma la corazzata Imola e si tira fuori dalla zona rossa

La Csi Clai Imola è stata sconfitta per 3 set a 1 sul campo della Volley Academy di Modena. Il verdetto sembra quasi incredibile, visto che le modenesi sono impegnate nella permanenza nella categoria, mentre Imola punta con decisione ai play-off. Il successo è stato però meritato e impreziosito dal fatto che sia arrivato in rimonta. La Clai ha approcciato la partita con le emiliane nel modo corretto e ha giocato un primo set a tratti magistrale, gestendo senza troppa ansia il vantaggio accumulato punto dopo punto e mantenendo sempre il controllo del gioco sulle avversarie.

A quel punto, qualcosa si è improvvisamente bloccato tra le ospiti. Modena ha iniziato a difendere su ogni pallone con encomiabile attenzione e con la necessaria cattiveria, mentre le attaccanti imolesi hanno perso completamente la loro incisività offensiva. Caliendo ha provato a cambiare qualcosa per dare una sveglia alle sue giocatrici, ma ogni tentativo di scossa è risultato del tutto vano.

Dalla panchina non sono infatti arrivate quelle risposte che il tecnico napoletano stava cercando e delle quali avrebbe avuto un disperato bisogno per risollevare una gara dall’impronta già segnata. Con il passare dei minuti, la situazione è diventata sempre più complicata da gestire e la Clai si è lentamente spenta senza mai mostrare con costanza una reazione degna di questo nome. Modena è infatti sempre rimasta con il muso avanti negli altri parziali giocati, proponendo una pallavolo di sostanza e conquistando tantissimi punti grazie ad una prestazione difensiva davvero impressionante per qualità e quantità.

Il gruppo di coach Montaldi ha vinto con merito e ha sfruttato nel miglior modo possibile la prestazione deficitaria di Imola. Per Modena è la seconda vittoria in campionato, fondamentale per rialzare la testa e per allontanarsi dalla terzultima posizione. Top scorer della serata è stata Caterina Cigarini che ha assicurato la bellezza di 21 punti. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-CSI CLAI IMOLA 3-1 (18-25; 25-23; 25-19; 25-17)

MODENA: Cigarini 21, Coccoli 9, Kraja ne, Malenotti (L2), Amatucci ne, Garavaglia (L), Quinteros, Tonello 13, Boscani ne, Otta ne, Malovic 9, Lorenzi, Martinato 13, Dangiolella. All. Montaldi

IMOLA: Telarini ne (L2), Lanzoni ne, Arcangeli, Cavalli 4, Tasholli 3, Cammisa 16, Folli ne, Migliorini 8, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Missiroli 6, Moretto 15, Rizzo 8. All. Caliendo