B1: Volley Modena ko al Ginnasio di Forlì, la Bleuline si impone in tre set

Uno 0-3 forse eccessivo, ma che è la conseguenza di buone fasi di gioco non concretizzate con la giusta rimonta. Il Volley Modena chiude il suo girone d’andata con una sconfitta a Forlì, rimanendo fermo a quota 8 in classifica e in attesa della prima gara del ritorno. La formazione di coach Montaldi tornerà in campo il prossimo 4 febbraio, una sfida non semplice sul campo della vicecapolista Altino.

Primo set: l’equilibrio ha regnato sovrano nel set di partenza, poi dopo l’inevitabile botta e risposta delle fasi di studio, le padrone di casa hanno preso sempre più coraggio, creando un vantaggio rassicurante (13-10). Sul 14-11 per le biancoblu, poi, è stato piazzato un break eloquente, un 6-0 che ha esaltato il pubblico di casa e messo una seria ipoteca sul vantaggio nel conto set. Modena ha cercato di recuperare con un buon turno al servizio, ma non è stata una reazione sufficiente a impensierire le romagnole. Tomat ha regalato ben otto palle set alle compagne, con la seconda che è stata sfruttata al meglio per l’1-0.

Secondo set: l’entusiasmo per il vantaggio ha galvanizzato le forlivesi, come ben testimoniato dai parziali (3-0, 6-2, 8-3). Si è così arrivati fino al 13-6 che non ha però spaventato le ospiti che si sono rimboccate le maniche rimontando fino al 13-12. Anche il successivo vantaggio biancoblu è stato rintuzzato da Modena, rimasta sempre incollata in questo parziale (18-18, 19-19, 20-20). Proprio nel momento più delicato la Bleuline ha ingranato la marcia giusta. Gli errori gialloblu sono stati sfruttati nel migliore dei modi con la schiacciata finale e il mani out che hanno tolto dall’impaccio le padrone di casa per il provvisorio 2-0.

Terzo set: anche questa frazione di gioco è stata contrassegnata da strappi e ricuciture. Il Volley Modena è partito meglio, portandosi sull’8-5, uno svantaggio pazientemente recuperato da Forlì. La rimonta è stata perfezionata sul 13-13, con il successivo vantaggio biancoblu. La Bleuline ha fiutato la vittoria sul 20-16, salvo poi farsi riprendere dalle ospiti che si sono riavvicinate a una sola lunghezza (20-19). Ancora una volta le fasi conclusive del set sono state decisive per Forlì che ha chiuso la partita e si è assicurata i tre punti. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ -VOLLEY MODENA 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)

FORLÌ: Tomat, Sgarzi, Gregori (L), C. Morolli, Mauriello, Tamborrino, Gardini, Bacchilega, Giunchi, E. Morolli, Bellavista, Simoncelli, Carnesecchi (L2). All. Morolli

MODENA: Cigarini, Coccoli, Dangiolella, Kraja, Malenotti (L1), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros, Otta, Malovic, Sperati, Martinato, Fiore. All. Montaldi