B1. Al Volley Modena non bastano due ottimi set: Trevi la spunta e ipoteca la salvezza

Le ragazze della Lucky Wind Trevi conquistano una vittoria da tre punti importantissima per la loro classifica contro la già retrocessa Volley Modena. Non inganni proprio il fatto della retrocessione già acquisita, perché le Emiliane hanno giocato la propria partita fino in fondo, mettendo in difficoltà, soprattutto nel secondo parziale, le padrone di casa. Padrone di casa trascinate da una Capezzali in grande spolvero, top scorer e MVP del match. Il primo parziale vede subito le padrone di casa partire forte (8-2) riuscendo a mantenere quel gap per quasi la totalità del periodo di gioco (21-16).

È in quel momento che le ospiti tentano una reazione, ma la distanza è troppa e il la prima tappa è di Trevi (25-19). Partono ancora con il muso avanti le ragazze di Mister Ricci nel secondo set (8-7), ma questa volta sono le Emiliane a tentare di fare la voce grossa (12-16) riuscendo a scavare un solco che le porterà ad aprire l’ultimo quinto di parziale con un buon vantaggio (17-21). Un finale di gioco che però smonta le velleità delle ragazze di Mister Marazzi, che con un parziale di otto ad uno subiscono la rimonta trevana, che si porta sul due a zero (25-22).

Terzo periodo di gioco senza storia (8-2), con la Lucky Wind brava ad imporre il proprio gioco (16-5) e con le ospiti, demoralizzate dal set precedente, che inanellano una lunga serie di errori (21-9). Set che inevitabilmente finisce in breve tempo e che porta le padrone di casa a conquistare l’intera posta in palio (25-9). Una vittoria che, in virtù anche degli altri risultati, porta la Lucky Wind nella classica zona di cuscinetto. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-VOLLEY MODENA 3-0 (25-19, 25-22, 25-9)

TREVI: Capezzali 16, Castellucci 11, Della Giovanpaola 8, Tiberi 8, Formenti 3, Giordano 3, Lillacci (L1), Casareale 2, Radi, Ba, Eleuteri, Porcu, Canuti, Coresi (L2). All. Ricci

MODENA: Tonello 9, Sperati 8, Rustichelli 6, Otta 6, Fiore 3, Lorenzi 1, Malenotti (L1), Quinteros, Garavaglia (L2), Martinato, Cigarini, Kraja, Malovic, Dangiolella. All. Marazzi.