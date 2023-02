B1. Il Volley Modena non sfigura al Carisport, ma la partita la vince Cesena in 3 set

La settima sconfitta consecutiva condanna ulteriormente il Volley Modena nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Le ragazze di coach Marazzi sono state battute in trasferta dall’Angelini Cesena in un’ora e venti, dimostrando comunque di poter rimanere sempre molto vicine alle avversarie nel punteggio. Le statistiche del match parlano di un sostanziale equilibrio nonostante lo 0-3 finale: Cesena ha indovinato 5 ace, mentre sono stati 4 quelli di Modena, mentre le gialloblu hanno messo a segno addirittura più muri (8-5).

Nel primo set Cesena parte leggermente irrigidita, si trova sotto di qualche lunghezza (2-5) e commette diversi errori al servizio; Benazzi agguanta il pareggio servita bene da Calisesi (9-9); Pinali attacca forte in mezzo al muro (16-14), coach Lucchi chiama timeout sul 21-20, la mancina Bellini al servizio è il cambio giusto al momento giusto (24-20), chiude Pinali andando a raddoppiare il muro sul primo tempo modenese 25-20. Nel secondo set le cesenati scappano via: Pinali tira forte in diagonale (8-4), Gennari dai nove metri buca la ricezione avversaria (12-4); Modena difende ma Benazzi punisce di prima intenzione (14-5); coach Lucchi inserisce Conficoni-Pasini, le avversarie rosicchiano qualche punto ma Pasini spinge in diagonale (24-16) e chiude Guardigli con una veloce dietro 25-19.

Nell’ultimo parziale si gioca punto a punto, il primo tempo di Guardigli va giù (9-7), Di Arcangelo chiude con astuzia di prima intenzione sul servizio velenoso di Parise (14-11); Benazzi si improvvisa centrale per un’azione e a muro è granitica nonché esemplare (22-16), sempre lei scaglia una parallela indifendibile (24-17), chiude in diagonale la neo entrata Polletta 25-19. A livello individuale, le prestazioni migliori sono state quelle di Cristen Kraja e Natalija Malovic, entrambe capaci di mettere a referto 9 punti. Tra una settimana il Volley Modena ospiterà la Mosaico Ravenna. Il tabellino del match:

ANGELINI CESENA-VOLLEY MODENA 3-0 (25-20, 25-19, 25-19)

CESENA: Calisesi (L1), Parise 11, Di Arcangelo 2, Gennari 4, Pasini 1, Pinali 10, Bellini 2, Polletta 1, Guardigli 5, Benazzi 17, Conficoni; ne: D’Aurea, Caniato, Evangelisti (L2). All. Lucchi

MODENA: Coccoli 4, Kraja 9, Malenotti (L1), Lorenzi 2, Tonello 4, Malovic 9, Martinato 3, Fiore 6; ne: Amatucci, Garavaglia (L2), Quinteros, Sperati, Boscani, Otta. All. Marazzi.