B1: l'Emilbronzo 2000 Montale chiuderà in casa la regular season

L’Emilbronzo 2000 Montale si appresta a chiudere una straordinaria Regular Season davanti al pubblico di casa. In programma c’è il recupero della 15ª giornata, per quanto riguarda il girone “D” del Campionato Nazionale di Serie B1 femminile, dopodiché l’attenzione si sposterà sui play-off promozione. Le nerofucsia potranno contare sul supporto dei propri tifosi, anche per questa sfida contro la CSV-RA.MA. Ostiano. Di seguito le modalità di prenotazione e acquisto dei tagliandi d’ingresso.

La gara tra Emilbronzo 2000 Montale e CSV-RA.MA. Ostiano si disputerà sabato 30 aprile 2022 (ore 18:00) presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (MO), con una capienza del 100%. L’accesso sarà consentito previa prenotazione dei posti, la quale dovrà avvenire con una mail (stampavolleymontale@gmail.com) oppure contattando il 3288113070.

Al momento della prenotazione, che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 30 aprile, basterà indicare nome e cognome. Per l’accesso al palazzetto sarà necessario essere muniti di Green Pass Rafforzato e mascherina di tipo FFP2. Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, l’Emilbronzo 2000 Montale ha predisposto la trasmissione in streaming del match sul canale YouTube “Pallavolo Montale”, con la telecronaca di Giovanni Cristiano.